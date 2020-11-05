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Burs başvuruları bugün ve yarın yapılabiliyor

Geç başvuru kapsamında burs başvuruları bugün ve yarın yapılacak.

05 Kasım 2020 Perşembe 08:59
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Burs başvuruları bugün ve yarın yapılabiliyor

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler, geç başvuru kapsamında burs başvurularının bugün ve yarın yapılacağını bildirdi.

Yazılı açıklama yapan Öztürkler, 2020-2021 Öğretim Yılı Yükseköğrenim burslarına güz dönemi başvurularının 21 Ekim tarihi itibarı ile tamamlandığını, 21 Eylül ile 21 Ekim arasında herhangi bir nedenle burs başvurusunda bulunamayan öğrencilerin Burs Tüzüğü uyarınca bugün ve yarın  geç başvuru kapsamında burs başvurularını gerçekleştirebileceğini kaydetti.

Geç başvuru kapsamında gerçekleştirilecek başvurular önceki başvurular gibi yobis.mebnet.net internet adresinden yapılabilecek.

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