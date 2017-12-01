Burs hakkı kazanan 202 adayı daha açıkladı

Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi, 2017-2018 Öğretim Yılı için, KKTC üniversitelerinde öğrenim gören ve destek bursu almaya hak kazanan 202 öğrenciyi daha açıkladı.

Açıklamada, Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürlüğünden araştırması tamamlanan ve burs hakkı elde eden 202 öğrenci ile geliri kriter üstü olan 35 öğrenci belirlendiği, sosyo ekonomik durum araştırmaları tamamlanarak Daireye iletilen ve değerlendirilmesi tamamlanan başvuruların basın yayın yolu ile duyurulmaya devam edileceği kaydedildi.

Açıklamada, ilk kez burs hakkı elde eden öğrencilerin ivedi olarak Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesine başvuru yapıp dosyalarını tamamlamaları gerektiği hatırlatıldı.

Dosya tamamlama işlemini geç yapan öğrencilere geriye dönük burs ödemesi yapılmayacağı kaydedilen açıklamada, gelir yönünden kriter üstü olanların bir defaya mahsus olmak üzere Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesine itiraz edebilecekleri belirtildi.

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