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Burslar ne zaman ödeniyor?

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Ocak 2021 burslarının bugün hesaplara yatacağını duyurdu.

05 Mayıs 2021 Çarşamba 11:24
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Burslar ne zaman ödeniyor?

Maliye Bakanı Dursun Oğuz 31 milyon TL merkez bankası borç ve 6,583.925 milyon TL halka arz yöntemi ile bonoların ödenmesinin gerçekleştiğini belirtti.

Oğuz ayrıca Ocak 2021 burslarının bugün hesaplara yatacağını duyurdu.

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