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Buruk karne sevinci

Okullarda 2020-21 Öğretim Yılı’nın karne ve diplomaları verilmeye devam ediyor.

18 Haziran 2021 Cuma 10:44
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Buruk karne sevinci

Koronavirüs nedeniyle çoğu online olan 2020-21 Öğretim Yılının sonunda, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın pandemi koşullarını göz önünde tutarak öğrencilere karne ve diplomalarını peyder pey verme kararı doğrultusunda dün başlayan karne dağıtımı bugün de sürüyor.

271 okuldan 53 bin öğrencinin 30 Haziran’a kadar karne ve diplomalarını almalarının tamamlanması öngörülüyor.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, 6-7 Eylül’de başlaması hedeflenen  yeni ders yılında öğrencilerin 20 kişilik sınıflarda yüz yüze öğrenim görmesi için gerekli düzenlemeleri ve planlamaları yaptıklarını, 18 yeni okul binası yapılacağını; öte yandan aşılamanın başladığını, eğitim sektöründe öğretmen, yardımcı öğretmen, öğrenci, taşımacı, refakatçi ve diğer çalışanlar olmak üzere toplam 155 bin 500 kişinin aşılanacağını açıklamıştı.

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