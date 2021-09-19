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Buse Aksay’ın Kardeşinden Yürek Burkan Paylaşım

Ani ölümü herkesi şok eden Buse Aksay‘ın kardeşi sosyal medya hesabı üzerinden duygusal paylaşım yaparak "Sen melek oldun gittin, ölen kişi aslında ben oldum" dedi.

19 Eylül 2021 Pazar 12:39
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Buse Aksay’ın Kardeşinden Yürek Burkan Paylaşım

Ülgen Aksay’ın paylaşımı şu şekilde:

“Ülgen’in Bus bus’u, beni bu hayatta varlığıyla en çok mutlu eden de sendin, bu gidişinle canımı en çok acıtan da sen oldun can yoldaşım.Sen melek oldun gittin, ölen kişi aslında ben oldum…Şunu bil ki ben bu hayatta en çok seni sevdim, senin kız kardeşin olmayı sevdim. Bu dünyada yanında tek bir kişi kalacak kimi seçersin diye sorsalar hiç tereddüt etmeden Busişim derdim ama sen beni bıraktın gittin en kıymetlim…Kalbin durdu dediler, benim kalbim senin sevginle dopdolu, koskocaman, benimkini ona verin ikimize de yeter dedim dinlemediler ki Bus’um… Kalp masajı yapıyorlar dediler, elinden tutarsam uyanır, geri döner dedim bana inanmadılar Bus’um, bizim aramızdaki bağı bilmiyorlardı ki inansınlar birtanem…Sen gittin ben yarım kaldım…Tekrardan kavuşacağımız günü iple çekiyorum, ölümden de korkmuyorum artık Bus’um çünkü benim diğer yarım cennette beni bekliyor…yanına geldiğimde arkanda seni çok seven dünya kadar gözü yaşlı insan bıraktığını anlatacağım benim Güzel Meleğim…”

Anahtar Kelimeler:
Buse AksayÜlgen Aksay
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