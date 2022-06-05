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Buse Savaşkan Fransa'da birinci oldu

Kıbrıslı Türk atlet Buse Savaşkan Fransa’nın Troyes şehrinde düzenlenen özel bir organizasyonda yüksek atlamada birinci oldu.

05 Haziran 2022 Pazar 17:45
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Buse Savaşkan Fransa'da birinci oldu

Ülkemizin başarılı atletlerinden Buse Savaşkan, Fransa’nın Troyes şehrinde düzenlenen özel bir organizasyonda yüksek atlamada hem birinci oldu, hem şampiyona rekorunu kırdı.

Cumartesi günü özel bir organizasyon olan Troyes Ulusal Atletizm Yarışları’na katılan Buse, yüksek atlama branşında 1.84 ile birinci oldu.

Buse 1.75, 1.78 ve 1.80’lik yükseklikleri ilk hakkında geçerken, 1.82 ve 1.84’lük yükseklikleri üçüncü hakkında geçti. Bu dereceyle birinciliği elde eden Buse, 1.89’luk denemesinde başarılı olamadı ancak 1.84 ile elde ettiği birincilikle beraber şampiyona rekoru kırma başarısı gösterdi.

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