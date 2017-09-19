Büsküvütçü: "MDP'ye yıldırma politikası uygulanıyor"

Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP), Genel Başkan Buray Büsküvütçü’nün yurt dışına çıkışının mahkeme tarafından yasaklandığını bildirdi ve Savcılık’a eleştiriler yaptı.

Partinin açıklamasında, 3 yıl önce Genel Başkan Bisküvütçü’ye bir dava açıldığı, bunun “kumpas” bir dava olduğu savunularak, beraat etmesine rağmen Savcılık’ın itirazıyla konunun yeniden görüşülmek üzere 2 Ekim’e gün verildiği anlatıldı. Açıklamada, partinin yurt dışı ziyaret nedeniyle duruşmayı erkene alma talebinin ise Savcılığın hazır olmadığı gerekçesiyle kabul edilmediği kaydedildi.

“Partimize ve Genel Başkanımıza uzun zamandır yapılan baskı ve yıldırma politikasının bir örneğini daha bugün yaşamış bulunmaktayız” denilen açıklamada 3 yılda söz konusu davayla ilgili tek duruşma yapılmadığı gibi Ankara’daki önemli temasları öncesinde Büsküvütçü’nün yurt dışına çıkışının yasaklandığı belirtildi.

İlgili duruşma için mahkemenin 2 Ekim’e gün verdiği kaydedilen MDP açıklamasında “Atılan iftiralar karşısında yıllarca yargılama yapmayarak genel başkanımızı mağdur eden savcılık, temaslarımızı engellemek için mi bugün bu itirazı yaptı?” denildi.

Açıklamada, MDP’nin kişi değil fikir hareketi olduğu belirtilerek “Fikrimiz de zikrimiz de Türk İslam davasına hizmet etmektir. Yılmayacağız, yıkılmayacağız, başaracağız” ifadeleri kullanıldı.

MDP heyetinin Genel Başkan olmadan Ankara’daki temasları gerçekleştireceği de kaydedildi.