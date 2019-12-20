Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
Erkeklerde kadınlara göre daha fazla görülüyor!
Erkeklerde kadınlara göre daha fazla...
Kiminle Vakit Geçirirsek Beynimiz Onunkine Benziyor…
Kiminle Vakit Geçirirsek Beynimiz Onunkine...
Rafine süpermarket yağlarına dikkat!
Rafine süpermarket yağlarına dikkat!
'Karabasan'ı tetikleyen en önemli iki neden
'Karabasan'ı tetikleyen en önemli iki...
İşte anne adaylarının en çok merak ettiği o soru
İşte anne adaylarının en çok...

Bütçe görüşmeleri bugün tamamlanıyor

8 milyar 824 milyon TL’lik 2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda 9 Aralık’ta başlayan görüşmeleri bugün tamamlanıyor.

20 Aralık 2019 Cuma 14:38
Bütçe görüşmeleri bugün tamamlanıyor

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplandı. Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay başkanlığındaki toplantı saat 11.47’de başladı. 8 milyar 824 milyon TL’lik 2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda 9 Aralık’ta başlayan görüşmeleri bugün tamamlanıyor.
Cumhuriyet Meclisi’nde ilk olarak okutulup onaya sunulacaklara yer verildi. Cumhuriyet Meclisi Danışma Kurulu’nun Meclis’in bir sonraki birleşimleriyle ilgili kararı okundu. 
PAZARTESİ VE SALI GÜNKÜ TOPLANTILAR TEK BİRLEŞİMDE PAZARTESİ YAPILACAK
Buna göre, Genel Kurul 23 Aralık Pazartesi ve 24 Aralık Salı günü yapılacak yasama ve denetim gündemli toplantıların tek birleşimde gerçekleştirecek. Genel Kurul’un toplantısı pazartesi günü olacak. Onaya sunulan karar oy birliği ile kabul edildi. 
Genel Kurul’da daha sonra Maliye Bakanlığı bütçesi üzerindeki görüşmelere geçildi. 
10 günlük maratonun son gününde Genel Kurul, bugün, Maliye Bakanlığı’nın 4 milyar 160 milyon 616 bin 900 TL’lik bütçesini ele alacak.  
Maliye Bakanlığı bütçesinin ardından Gelirler Bütçesi görüşülecek, tasarının madde madde görüşülmesinin ardından 2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın bütünü oylanacak. 
Tasarı Genel Kurulu’nda onaylandıktan sonra Cumhurbaşkanlığı’na gönderilecek. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın imzalaması ve Resmi Gazetede yayınlanmasıyla 2020 Mali Yılı Bütçe Yasası yürürlüğe girecek.
2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’ndeki görüşmeleri 12 Kasım’da başlamış, komitedeki 10 günlük bütçe maratonu 28 Kasım’da tamamlanmıştı.
8 milyar 814 milyon TL tutarındaki 2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı, 10 milyonluk artışla 8 milyar 824 milyon TL olarak komitede oy çokluğu ile kabul edilmiş ve Meclis Genel Kurulu’na sevk edilmişti. 10 milyonluk artış da Tarım Bakanlığı’nda olmuştu. 
Komitedeki görüşmelerde Maliye Bakanlığı’nın bütçesinde bir buçuk milyonluk düşüşe gidilmiş, bu miktar Eğitim Bakanlığı’na aktarılmıştı. 

Son Güncelleme: 20.12.2019 14:41
Anahtar Kelimeler:
KıbrısHaberGörüşmeBütçe
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uluçay, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Asadov ile görüştü
Uluçay, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Asadov ile görüştü
Beyköy atış bölgesinde topçu atışları yapılacak
Beyköy atış bölgesinde topçu atışları yapılacak
AB 6 öğrenciye burs imkanı sağlayacak
AB 6 öğrenciye burs imkanı sağlayacak

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim