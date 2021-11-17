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Bütçe Görüşmeleri İkinci Gününde

KKTC’nin 2022 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı, Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye Bütçe ve Plan Komitesi’nde görüşülmeye devam ediyor. 

17 Kasım 2021 Çarşamba 11:39
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Bütçe Görüşmeleri İkinci Gününde
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Görüşmelerin ikinci günü olan bugün Polis Genel Müdürlüğü, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı bütçeleri ele alınacak. 

Komite, saat 10.00’da toplandı.

UBP Milletvekili Hasan Taçoy başkanlığındaki Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi'nde, CTP Milletvekili Fikri Toros başkan vekili, UBP milletvekilleri Özdemir Berova, Menteş Gündüz ve Yasemi Öztürk; CTP Milletvekili Salahi Şahiner ve HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu ise üye olarak görev yapıyor.

Toplam 12 milyar 700 milyon TL öngörülen 2020 Bütçe Yasa Tasarısı’nın komitedeki görüşmeleri yarın tamamlanacak.

Tasarı, önümüzdeki haftanın ilk üç gününde de Meclis Genel Kurulu’nda görüşülecek. 

Anahtar Kelimeler:
Bütçe Görüşmeleri
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