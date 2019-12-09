Bütçe görüşmelerine bugün başlanıyor…

2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı görüşmeleri bugün saat 10.00’da raporun Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı Sunat Atun tarafından okunmasıyla başlayacak.

Tasarının bütünü üzerindeki görüşmeler ise Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun sunuş konuşması ile başlayacak ve tasarının bütünü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından tasarının madde madde görüşülmesine geçilecek.

Bütçe görüşmelerinde yarın da (Salı) Cumhurbaşkanlığı ile Cumhuriyet Meclisi Bütçeleri ele alınacak ve ve 20 Aralık Cuma günü sona erecek.

8 milyar 814 milyon TL tutarındaki 2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı, Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi’ndeki görüşmeler sırasında Tarım Bakanlığı bütçesine yapılan 10 milyonluk artışla 8 milyar 824 milyon TL olarak oy çokluğuyla kabul edilmişti. (BRT)