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BÜTÇE MARATONU PERŞEMBE GÜNÜ BAŞLIYOR

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'ndaki 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı görüşmeleri, 21 Ocak Perşembe günü başlıyor. Görüşmeler, 3 Şubat Çarşamba günü yasa tasarısının bütününün oylanması ile sona erecek.

18 Ocak 2021 Pazartesi 15:08
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BÜTÇE MARATONU PERŞEMBE GÜNÜ BAŞLIYOR

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'ndaki 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı görüşmeleri, 21 Ocak Perşembe günü başlıyor. Görüşmeler, 3 Şubat Çarşamba günü yasa tasarısının bütününün oylanması ile sona erecek.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, Perşembe günü bütçe görüşmeleri saat 10.00’da başlayacak. Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı UBP Milletvekili Sunat Atun’un bütçeye ilişkin komite raporunu okumasından sonra Maliye Bakanı Dursun Oğuz’un sunuş konuşmasıyla bütçe tasarının bütünü üzerindeki görüşmelere geçilecek.

Tasarının bütünü üzerindeki görüşmelerin tamamlanması ve tasarının madde madde görüşülmesine geçilmesinden sonra Cuma günü Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi bütçeleri ele alınacak.

23 Ocak Pazartesi Mahkemeler, Hukuk Dairesi (Başsavcılık), Başbakanlık; 24 Ocak Salı: Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı; 25 Ocak Çarşamba: Sayıştay, Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman), Sağlık Bakanlığı; 28 Ocak Perşembe: Dışişleri Bakanlığı, Turizm ve Çevre Bakanlığı; 29 Ocak Cuma: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı görüşülecek.

Bütçe görüşmelerinin ikinci haftasında ise 1 Şubat Pazartesi Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Polis Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı; 2 Şubat Salı Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı, Kamu Hizmeti Komisyonu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı; 3 Şubat Çarşamba Maliye Bakanlığı, gelirler bütçesi ele alınacak.

Genel kurul aynı gün, bütçe yasa tasarısının madde madde görüşülmesinin tamamlanmasının ardından bütününü oylayacak.

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