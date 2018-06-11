"Bütün Lefkoşa satıcı olduğumu biliyor"

Havadis'te yer alan habere göre, Gönyelide gerçekleşen uyuşturucu operasyonunda cebinde 2 gram uyuşturucu madde ile tutuklanan Muhammed Saaded yapılan sorgulamada konu uyuşturucu maddeyi Nadir Hassan Marzouk’tan 300 TL karşılığında 3 gram olarak satın aldığını itiraf etmesi üzerine Marzouk önceki gün tespit edilerek tutuklandı.

Yapılan sorgulamada işlediği suçu kabul etmeyen Marzouk, dün tutukluluk talebiyle Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıç Hale Dağlı, soruşturmanın devam ettiğinin görüldüğünü belirterek zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Alıcı itiraf etti satıcı tutuklandı

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğün’de görevli polis memuru Ozan Özder mahkemede verdiği ifadede, zanlı Nadir Hassan Marzouk’un “uyuşturucu madde alma, verme ve tasarruf” suçlarından tutuklandığını anlattı.

Özder, 6 Haziran tarihinde polise gelen bir ihbar üzerine Gönyeli’de bir apartmanda yapılan aramada zanlı Muhammed Saaded’e pantolonun sağ ön cebinde ayrı ayrı kâğıtlara sarılı 2 gram hintkeneviri uyuşturucu madde bulunduğunu söyledi.

Polis, zanlının tutuklanmasının ardından vermiş olduğu ifadesinde söz konusu maddeyi huzurda bulunan zanlı Nadir H. Marzouk’tan aldığını söylemesi üzerine zanlı Marzouk’un önceki gün tespit edilerek tutuklandığını mahkemeye aktardı. Polis memuru Özder soruşturmanın devam ettiğini kayıp olduğuna inanılan emareler olduğunu belirterek şuan polis hücresinde tutuklu bulunan zanlı Saaded ile zanlı Marzouk’un davasının birleştirileceğini belirterek ilk etap da 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

“Satıcıydım artık bıraktım”

Polisin ifadesi üzerine söz alan zanlı Nadir Marzouk, tüm Lefkoşa’nın kendisinin uyuşturucu sattığını bildiğini ve her yakalananın adını verdiğini ifade ederek, artık bu işleri bıraktığını ve söz konusu kişiye kendisinin uyuşturucu vermediğini ileri sürdü.