Bütün marketler akşam 18.00’de kapanacak

Marketler Birliği Başkanı Fuat Nesip Nalcıoğlu, marketler için yeni bir düzenleme geldiğini duyurdu.
Yeni düzenlemeye göre marketler artık sabah 07.00 ile 18.00 saatleri arasında açık olacak.
Öte yandan müşteri sayısında da düzenlemeye gidilen duyuruda, metrekareye göre müşteri alımı yapılacak.
Marketler Birliği’nin açıklaması şu şekilde:
1. Tüm marketler müşterilerinin ve çalışanlarının sağlığını korumak için Sağlık Bakanlığının salgından korunmak için önerdiği tüm koşulları yerine getirmeli.
2. Tüm marketler sabah 07.00'de açılıp akşam saat 18.00'de kapanacaktır.
3. Tüm marketler bu yeni uygulamaya göre,
50 metre kare altı marketlerimize en çok 5 müşteri,
50-200 metre kare arası marketlerimize en fazla 10 müşteri,
200-500 metre kare arası marketlerimize en fazla 20 müşteri,
500-1000 metre kare arası marketlerimize en fazla 35 müşteri
1000 metre kare üstü marketlerimize en fazla 50 müşteri alınacaktır.
Tüm marketlerimiz bu yeni uygulamaya titizlikle uymalarını, uymayanlara yasal işlem başlatılacağını özellikle duyurulur.
akşam 18:00 de kapattıktan sonra bütün market arabaları dezenfekte edilmeli ve tabii market içleri de bunun için bir düzenleme varmı yada market giriş çıkışlarda dezenfektan koymak gibi mesela !!!
Size aynen katılıyorum, Çok güzel öneriler.Beğen (3) Beğenmedim! (0)
Dışarıdaki insan yoğunluğunu azaltmak için marketlerin ürün alma olayınada bir düzenleme getirilmesi gerekmez mi? Toptancılar rafları düzenleyenler bütün dışarıda ve marketlerde...
Bet ofisleri de kapansın
???Beğen (0) Beğenmedim! (0)
Kurallar güzel ama denetim var mı???? Marketlerin depo giriş çıkışları içinde düzenleme getirilmeli. Toptancılar ve market raflarını düzenleyenler sürekli olarak dışarıdalar yada market içersinde.....
Daha bu konuyla ilgili resmi bir haber gelmemis. Insanlari henuz panige sokmayalim derim. Korona ile ilgili guncel haberleri burdan takip ediyorum
https://trsondakika.com/korona/
LO LO LO, HANİ DEZENFEKTEN VE TEMİZLİK ÜRÜNLERİ KARSIZ SATILACAKTI ? MARKETLER BİRLİĞİNİ SALLAYAN YOK