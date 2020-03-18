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Bütün marketler akşam 18.00’de kapanacak

Marketler Birliği marketlerin çalışma sistemi ile ilgili yeni düzenlemeyi duyurdu.

18 Mart 2020 Çarşamba 09:19
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Bütün marketler akşam 18.00’de kapanacak

Marketler Birliği Başkanı Fuat Nesip Nalcıoğlu, marketler için yeni bir düzenleme geldiğini duyurdu.

Yeni düzenlemeye göre marketler artık sabah 07.00 ile 18.00 saatleri arasında açık olacak.

Öte yandan müşteri sayısında da düzenlemeye gidilen duyuruda, metrekareye göre müşteri alımı yapılacak.

Marketler Birliği’nin açıklaması şu şekilde:

1. Tüm marketler müşterilerinin ve çalışanlarının sağlığını korumak için Sağlık Bakanlığının salgından korunmak için önerdiği tüm koşulları yerine getirmeli.

2. Tüm marketler sabah 07.00'de açılıp akşam saat 18.00'de kapanacaktır.

3. Tüm marketler bu yeni uygulamaya göre,

50 metre kare altı marketlerimize en çok 5 müşteri,

50-200 metre kare arası marketlerimize en fazla 10 müşteri,

200-500 metre kare arası marketlerimize en fazla 20 müşteri,

500-1000 metre kare arası marketlerimize en fazla 35 müşteri

1000 metre kare üstü marketlerimize en fazla 50 müşteri alınacaktır.

Tüm marketlerimiz bu yeni uygulamaya titizlikle uymalarını, uymayanlara yasal işlem başlatılacağını özellikle duyurulur.

Anahtar Kelimeler:
Marketler Birliği Başkanı
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aylin 2020-03-18 10:14:28

akşam 18:00 de kapattıktan sonra bütün market arabaları dezenfekte edilmeli ve tabii market içleri de bunun için bir düzenleme varmı yada market giriş çıkışlarda dezenfektan koymak gibi mesela !!!

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Ali 2020-03-18 10:26:50 @aylin

Size aynen katılıyorum, Çok güzel öneriler.

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corona 2020-03-18 09:40:01

Dışarıdaki insan yoğunluğunu azaltmak için marketlerin ürün alma olayınada bir düzenleme getirilmesi gerekmez mi? Toptancılar rafları düzenleyenler bütün dışarıda ve marketlerde...

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Mert 2020-03-18 10:35:05

Bet ofisleri de kapansın

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abc 2020-03-18 12:56:18 @Mert

???

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vatandaş 2020-03-18 10:39:34

Kurallar güzel ama denetim var mı???? Marketlerin depo giriş çıkışları içinde düzenleme getirilmeli. Toptancılar ve market raflarını düzenleyenler sürekli olarak dışarıdalar yada market içersinde.....

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Burak 2020-03-18 12:32:33

Daha bu konuyla ilgili resmi bir haber gelmemis. Insanlari henuz panige sokmayalim derim. Korona ile ilgili guncel haberleri burdan takip ediyorum
https://trsondakika.com/korona/

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VATANDAŞ 2020-03-18 12:44:44

LO LO LO, HANİ DEZENFEKTEN VE TEMİZLİK ÜRÜNLERİ KARSIZ SATILACAKTI ? MARKETLER BİRLİĞİNİ SALLAYAN YOK

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