Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Kendi evi gibi kullandı
Kendi evi gibi kullandı
Polise gelen ihbar yakalattı
Polise gelen ihbar yakalattı
16 yaşındaki kıza tecavüz etti
16 yaşındaki kıza tecavüz etti
3 gün tutuklu kalacak
3 gün tutuklu kalacak
Hırsız cezaevini boyladı
Hırsız cezaevini boyladı

"Bütünleştirici politikalara ihtiyaç var"

CTP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, halkı parçalayan, kutuplaştıran değil, bütünleştirici politikalara ihtiyaç duyulduğuna dikkati çekerek Cumhurbaşkanlığı’nın bunu yapabilecek en doğru makam olduğunu belirtti.

12 Eylül 2020 Cumartesi 14:49
670 Okunma
"Bütünleştirici politikalara ihtiyaç var"

Cumhurbaşkanı adayı ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, halkı parçalayan, kutuplaştıran değil, bütünleştirici politikalara ihtiyaç duyulduğuna dikkati çekerek Cumhurbaşkanlığı’nın bunu yapabilecek en doğru makam olduğunu belirtti. Erhürman, “Kutuplaştırma ve ayrıştırma Kıbrıs Türk halkına hiçbir zaman bir şey kazandırmaz ama çok şey kaybettirir” dedi.

Erhürman, beraberindeki heyetle birlikte Kamu İşçileri Sendikası’nı (Kamu-İş) ziyaret etti. Erhürman’a ziyaretinde Lefkoşa milletvekili Doğuş Derya ile Güzelyurt milletvekili Armağan Candan eşlik etti.

“Kapılarımızı kapatmak dertlerimize artık çare olmayacak”
Ülkede yükseliş gösteren koronavirüs vakalarına dikkat çeken Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, rakamların hiç de istenmeyen noktaya ulaştığını, içerideki bulaşın yaygınlaştığını söyledi. Bu noktada artık dışarıya açılan kapıları kapatmanın da dertlere çare üretemeyeceğini ifade eden Erhürman, çalışma yaşamının salgından çok fazla etkilendiğini belirtti. Çok sayıda insanın işsiz kaldığının altını çizen Erhürman, esnafın da harap halde olduğunu söyledi.
Erhürman, hükümetin halkı 1 Temmuz açılımına hazırlamadığını, yetmezmiş gibi 1 Temmuz’dan sonra da rehavete kapılarak hükümet kurup bozma oyunları oynandığını belirtti.

“içerideki süreçlere de liderlik edilecek”
Ekim ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik stratejilerini aktaran CTP lideri Tufan Erhürman, hidrokarbon ve Doğu Akdeniz’deki gelişmeleri de dikkate alıp Kıbrıs sorununda doğru hamleleri yapmak ve bir an önce süreci bütünlüklü çözüme zorlamak hedefinde olacaklarını söyledi. Erhürman, “Kıbrıs Türk halkını dışa açacak, Maraş’ta uluslararası hukuka uygun hamleler yapacak, dış ticaret tüzüğünde, yeşil hat tüzüğünde sporcularımızın ve sanat insanlarımızın dışarıya açılmasında gerekli hamleleri yapacak ve içeride yürütme organının bir parçası olduğunu unutmayarak içerideki süreçlere liderlik edecek bir cumhurbaşkanlığı taahhüdüyle adaylığımızı açıkladık” dedi. Dışarıdaki diyalog kanallarını açarak halkın iradesi, hakları ve çıkarları doğrultusunda hareket edeceklerini belirten Erhürman, halkı bütünleştirecek bir Cumhurbaşkanlığı makamı için aday olduğunu söyledi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yeşilırmak: "Bölgemizde'de yerel Covid 19 vakası tespit edilmiştir"
Yeşilırmak: "Bölgemizde'de yerel Covid 19 vakası tespit edilmiştir"
"2 gün önce test sonucum pozitif çıktı"
"2 gün önce test sonucum pozitif çıktı"
Hediye Gülercan yaşamını yitirdi
Hediye Gülercan yaşamını yitirdi
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim