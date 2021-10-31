Büyük avın ilk gününde bir kişi yaralandı!

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bugün başlayan büyük av sezonunun ilk gününde Hamitköy Ağıllar Bölgesinde, sabah saatlerinde meçhul avcılar tarafından açılan ateş sonucu, bir avcı vücudunun muhtelif yerlerinden hafif şekilde yaralandı.

Yaralanan avcı Yakın Doğu Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi. Av dolayısıyla ülke genelinde yapılan avcı kontrolleri sonucu; avcıların baraj ve göletlerden 500 metre uzakta avlanması gerekirken, Yuvacık Barajı yakınlarında 3 avcının kanunsuz olarak avlandıkları, Yeniboğaziçi’nde ise 2 avcının araçlarını ava kapalı bölgeye park ettikleri tespit edildi.

Söz konusu avcılar hakkında yasal işleme gidildi