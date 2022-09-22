BÜYÜK HAKSIZLIK EDİYORUZ.

SİSTEMLİ, DÜZGÜN, MADDİ VE MANEVİ HER YÖNDEN MUHTEŞEM BİR K.K.T.C

TANINMAYA TABİ Kİ GAYLENİZ YOK...

Değil mi ya...

Cennet gibi bir ülke. Ada insanı musmutlu, huzurlu, yedikleri önlerinde yemedikleri yolda geliyor.

Eğitim, sağlık, ekonomi ve kültürel alanda çığır açmış. Kendi üreten , kendi yapan, el avuç açmayan, maddi olarak her vatandaşın kazancı hakkı ile verilen bir ülkeyiz.

TANINMAK DA NEYMİŞ...

Karşıdan gelen 10 kişiden 9'u evlat okutamak'ta güçlük çeker. Elektirk faturasını yatıramayıp komşusun'dan elektirk akımı çalanlar ve yakalananlar. Evine bakamayan. İntiharı dahi düşünen. Çaresizlik'ten marketlerde hırsızlık yapan. Bankalar'a borçları olan. Aracını satıp borç kapatan. Bşr ekmeğe muhtaç bırakılan.

TANIMAYA GAYLEMİZ YOK...

Geliş ve gidişlerde en fazla 10 dk durulacak olan ama milyonlar harcanan bir havalimanımız oluyor. Ülkemize ait bir uçağımız yokken. Unutmadan yangın helikopterimiz de yok.. Lazım olunca komşudan ödünç alıyıruz. Rusya'ya direk uçuşlarımız başlıyor ama bizim rusyaya gidecek bütçemiz yok. Yani kısacası ayranımız yok içmeye...



VE TABİ Kİ TANIMAYA GAYLEMİZ DE...

*YOLLARIMIZ...

Kaşarlı peyniri aratmayan, düz çizlmiş tek bir trafik çizgisi dahi bulunmayan. Sanırım çift otobandan tek şerite geçebilen, ayrıca yol aydınlatma'da çığır açtığımız, gece yollarda seyahat etmenin ne kadar kolay ve zevkli olduğu festival gibi bir ülkeyiz.

TANINMAYA GAYLEMİZ YOK...

*ELEKTİRK....

Yıllarca yakıt ihlallerini tamamlayaman, aylarca elektirksiz evinde, işinde , hastanede, yatağında, okulunda kalan ve hala bir türlü bu soruna çözüm bulunamayan bu adanın insanlarıyız.

TANINMAYA GAYLEMİZ YOK...

*SAĞILK...

İlaçsız, elzem ve ivedilikli hastane araç ve gereçlerimiz aylarca yok. Ertelenen ameliyatlar, ilaçını alamayan hastalar, her türlü vatandaşlık görevini yerine getiren insanların sağlık hizmeti alamaması ve ne yazık ki başka ülkelerde çare araması..

TANINMAYA GAYLEMİZ YOK...

*EĞİTİM...

Devlet okulları'nın özel okullar'dan aşağı kalır yanı kalmadığı. Bir çocuk okutmanın bedelinin kaç asgari ücrete tabi tutulduğunu. Devlet olarak 100 adet okul çantası hibe ederek sorumluluklar'ını yerine getirmiş sayıldığı. Hatta başka ülkelere örnek olabilecek, okul bina ve sınıflarına son teknoloji ile sahip olduğumuz eğitim yuvası bir ülkeyiz.

TANINMAYA GAYLEMİZ YOK...

Her türlü ırkın yaşadığı, kimin ne için geldiği belli olmayan, bir çok suç unsurunun hayat geçirildiği , herkesin Google' dan açıp "Hadi K.K.T.C''ye gidelim, nasıl olsa bize de bir ekmek düşer, düşmezse, ÇALARIZ, DOLANDIRIRIZ OLMADI ÖLDÜRÜRÜZ" diyerek gelmesi en kolay şehir olduğumuzdan. Artık ülke gözü ile de bakmıyorlar.

O YÜZDEN TANINMAYA GAYLEMİZ YOK...

Böyle bir üzüntümüz

Böyle bir amacımız

Böyle bir endişemiz

Böyle bir talebimiz

Böyle bir ihtiyacımız

Asla yok!!!

Bu kadar güzel bir yönetim şekli şemali veya sistemi ile halinden memnun olan devlet büyükleri varken, herşeyi kendi sistemlerine ve alıdıkları emirleri ile uygulayanlar varken. Önce kendi cebim, sonra yine benim cebim, sonra canlarımın cebi diye düşünenler varken. iki bağırır, bir ayaklanır sonra susar diye koltuklardan vatandaşına bu zihniyete bakanlar varken.

Yerden göğe kadar haklısınız. Sizlerin "TANINMAYA GAYLENİZ" elbete ki yok...

AMA SİZİ ÇOK YAKINDAN TANIYANLAR VAR...

KİM Mİ???

HALK....



KARAKUŞ