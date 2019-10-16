Devlet Piyangosu 15 Kasım özel çekilişinde 1 Milyon TL'lik büyük ikramiye verecek.

KKTC’nin 36’ıncı kuruluş yıldönümü nedeniyle 15 Kasım’da gerçekleşecek Devlet Piyangosu özel çekilişinde büyük ikramiye 1 milyon TL olacak. 1 milyon TL için gerçekleşecek çekiliş talihli bulunana kadar devam edecek.

Devlet Piyangosu, 15 Kasım tarihli çekilişinde toplamda 2 milyon 490 bin TL kazandıracak.

15 Kasım Özel Çekilişinde büyük ikramiye tam 1.000.000 TL ve çıkana kadar çekilecek!

İKRAMİYE LİSTESİ

1 Kişiye - 1.000.000 TL

1 Kişiye - 100.000 TL

3 Kişiye - 10.000 TL

4 Kişiye - 5.000 TL

5 Kişiye - 2.500 TL

20 Kişiye - 1.250 TL

20 Kişiye - 750 TL

25 Kişiye - 250 TL

40 Kişiye - 150 TL

400 Kişiye - 75 TL

4000 Kişiye - 50 TL

40.000 Kişiye (AMORTİ) - 25 TL

45 Kişiye (TESELLİ) - 1.000 TL

"TOPLAM İKRAMİYE 2.489.750 TL"