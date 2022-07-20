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Büyük ikramiye “17463” numaralı biletin

Piyangolar Birimi'nin 1 milyon TL'lik büyük ikramiyesi “17463” numaralı bilete isabet etti.

20 Temmuz 2022 Çarşamba 20:42
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Büyük ikramiye “17463” numaralı biletin
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Piyangolar Birimi tarafından yapılan herkesin heyecanla beklediği ‘20 Temmuz Özel Çekilişi’ bu akşam gerçekleşti.

Çekilişte 1 milyon TL'lik büyük ikramiye “17463” numaralı bilete isabet etti. ‘20 Temmuz Özel Çekilişi’nde büyük ikramiye, Lefkoşa bayisi İbrahim Özgür tarafından satılan bilete isabet etti.

Devlet Piyangosu’ndan yapılan açıklamada, 8 Ağustos 2022 çekilişinin çıkana kadar yapılacağı, ikramiyenin 500 bin TL olduğu ve bilet fiyatının da 40 TL olarak belirlendiği bildirildi. 8 Ağustos biletleri yarından itibaren satışa sunulacak.

Anahtar Kelimeler:
Piyangolar BirimiBüyük Ikramiye
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