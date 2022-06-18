Büyük ikramiye ‘28148’ numaralı biletin

Piyangolar Birimi tarafından yapılan herkesin heyecanla beklediği 375 bin TL’lik çekiliş bu akşam gerçekleşti.

Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 375 bin TL’lik büyük ikramiye ‘28148’ numaralı bilete isabet etti. Şanslı bilet Lefkoşa gezici bayilerimizden Tutku Beyit tarafından satıldı.

20 TEMMMUZ’A ÖZEL ÇEKİLİŞ

Devlet Piyangosu’nun bir sonraki çekilişi 20 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleştirilecek. Çıkana kadar çekiliş konseptiyle yapılacak olan özel çekilişte büyük ikramiye 1 Milyon TL olarak belirlendi. Çekiliş biletleri 19 Haziran 2022 itibarıyla satışa sunulacak.