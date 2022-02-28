Künye
Kıbrıs 13
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Ölümlü kazada mahkemeden yeni detaylar!
Ölümlü kazada mahkemeden yeni detaylar!
Uyuşturucu davası; 3 gün daha tutuklu kalacak
Uyuşturucu davası; 3 gün daha...
2'si insan kaçakçısı 10 kişi mahkemeye çıkarıldı
2'si insan kaçakçısı 10 kişi...
600 bin TL'lik radara çaptı
600 bin TL'lik radara çaptı
Aracında silah bulundu
Aracında silah bulundu

Büyük ikramiye ‘29143’ numaralı bilete isabet etti

Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 750 bin TL’lik büyük ikramiye ‘29143’ numaralı bilete isabet etti.

28 Şubat 2022 Pazartesi 21:57
64 Okunma
Büyük ikramiye ‘29143’ numaralı bilete isabet etti
banner108

Piyangolar Birimi tarafından yapılan herkesin heyecanla beklediği 750 bin TL’lik çekiliş bu akşam gerçekleşti.

Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 750 bin TL’lik büyük ikramiye ‘29143’ numaralı bilete isabet etti. Kazanan bilet, Girne gezici bayilerimizden Turgut Çeken tarafından satıldı.

Devlet Piyangosu’nun bir sonraki çekilişi 8 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirilecek. Büyük ikramiyenin 375 bin TL olarak belirlendiği çekilişin bilet fiyatı 25 TL olarak, 1 Mart 2022 itibarıyla satışa sunulacak.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ayyanni’nin en yaşlı üyesi Keziban (Nene) hayatını kaybetti
Ayyanni’nin en yaşlı üyesi Keziban (Nene) hayatını kaybetti
İşte o harita: 12 belediye
İşte o harita: 12 belediye
Çavuşoğlu: 3 okulda seyreltilmiş dönüşümlü eğitim sona erdi
Çavuşoğlu: 3 okulda seyreltilmiş dönüşümlü eğitim sona erdi









    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim