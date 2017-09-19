Büyük ikramiye '73070' numaralı biletin

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 18 Eylül 2017 tarihli Devlet Piyangosu çekilişi dün akşam gerçekleşti.
Devlet Piyangosu’nun dün akşam heyecanla beklenen çekilişinde 400.000 TL’lik büyük ikramiye “73070” numaralı bilete isabet etti.
28 Eylül 2017 tarihinde gerçekleşecek olan bir sonraki çekilişte büyük ikramiye 200.000 TL, toplam ikramiye 524.100 TL ve bilet fiyatı 15TL olarak bugün (29 Eylül 2017) satışa sunulacak.
Resmi siteden de kontrol edebilirsiniz
Biletlerinizi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesi olan www.kktcpiyangolar.com adresinden de kontol edebilirsiniz
18.09.2017 Tarihli Çekiliş Sonuçları
400.000 TL İkramiye Kazanan Numara
73070
10.000 TL İkramiye Kazanan Numara
49412
5.000 TL İkramiye Kazanan Numara
79248
2.500 TL İkramiye Kazanan Numara
75903
1.000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
20389 20396 62329
500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
21431 24681 27747 56690 63949 72549
250 TL İkramiye Kazanan Numaralar
00797 04135 06705 10688 24872
34497 43636 73041
100 TL İkramiye Kazanan Numaralar
01375 01681 12857 34416 35091
39536 51858 54387 54584 56450
50 TL İkramiye Kazanan Numaralar
11747 11941 18759 22781 24837
29128 33043 44564 53132 53944
55470 56470 61671 66072 66241
66998 69635 72287 72777 77615
Teseli-200 TL İkramiye Kazanan Numaralar
03070 13070 23070 33070 43070
53070 63070 70070 71070 72070
74070 75070 76070 77070 78070
79070 73170 73270 73370 73470
73570 73670 73770 73870 73970
73000 73010 73020 73030 73040
73050 73060 73080 73090 73071
73072 73073 73074 73075 73076
73077 73078 73079
Son 2 rakamına göre 30 TL İkramiye Kazanan Numaralar
3090
Son 1 rakamına göre 15 TL İkramiye Kazanan Numaralar
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