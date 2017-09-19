Büyük ikramiye '73070' numaralı biletin

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 18 Eylül 2017 tarihli Devlet Piyangosu çekilişi dün akşam gerçekleşti.

Devlet Piyangosu’nun dün akşam heyecanla beklenen çekilişinde 400.000 TL’lik büyük ikramiye “73070” numaralı bilete isabet etti.

28 Eylül 2017 tarihinde gerçekleşecek olan bir sonraki çekilişte büyük ikramiye 200.000 TL, toplam ikramiye 524.100 TL ve bilet fiyatı 15TL olarak bugün (29 Eylül 2017) satışa sunulacak.

Resmi siteden de kontrol edebilirsiniz

Biletlerinizi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesi olan www.kktcpiyangolar.com adresinden de kontol edebilirsiniz

18.09.2017 Tarihli Çekiliş Sonuçları

400.000 TL İkramiye Kazanan Numara

73070

10.000 TL İkramiye Kazanan Numara

49412

5.000 TL İkramiye Kazanan Numara

79248

2.500 TL İkramiye Kazanan Numara

75903

1.000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

20389 20396 62329

500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

21431 24681 27747 56690 63949 72549

250 TL İkramiye Kazanan Numaralar

00797 04135 06705 10688 24872

34497 43636 73041

100 TL İkramiye Kazanan Numaralar

01375 01681 12857 34416 35091

39536 51858 54387 54584 56450

50 TL İkramiye Kazanan Numaralar

11747 11941 18759 22781 24837

29128 33043 44564 53132 53944

55470 56470 61671 66072 66241

66998 69635 72287 72777 77615

Teseli-200 TL İkramiye Kazanan Numaralar

03070 13070 23070 33070 43070

53070 63070 70070 71070 72070

74070 75070 76070 77070 78070

79070 73170 73270 73370 73470

73570 73670 73770 73870 73970

73000 73010 73020 73030 73040

73050 73060 73080 73090 73071

73072 73073 73074 73075 73076

73077 73078 73079

Son 2 rakamına göre 30 TL İkramiye Kazanan Numaralar

3090

Son 1 rakamına göre 15 TL İkramiye Kazanan Numaralar

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