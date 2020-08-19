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Büyük ikramiye devretti

Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 18 Ağustos 2020 Devlet Piyangosu çekilişi dün gerçekleşti.

19 Ağustos 2020 Çarşamba 09:12
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Büyük ikramiye devretti

Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 300 Bin TL’lik büyük ikramiye 70472 numaralı bilete  isabet ederek devretti Devlet Piyangosu’nun bir sonraki çekilişi 28 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleştiriliyor. Bilet fiyatı 20 TL, büyük ikramiye ise 600 Bin TL olarak 19 Ağustos (Çarşamba) itibarıyla satışa sunulacak.

300,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

70472

15,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

71227

7,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

06266

2,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

24286

1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

43708

53824

63609

70894

500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

24643

26953

41984

67967

70854

250 TL İkramiye Kazanan Numaralar

05603

12225

14760

19093

36190

45232

45831

59676

70586

77140

100 TL İkramiye Kazanan Numaralar

03035

03333

14986

16928

17265

41531

44951

46436

50529

53294

55368

58700

62361

76113

77346

300 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar

00472

10472

20472

30472

40472

50472

60472

70072

70172

70272

70372

70402

70412

70422

70432

70442

70452

70462

70470

70471

70473

70474

70475

70476

70477

70478

70479

70482

70492

70572

70672

70772

70872

70972

71472

72472

73472

74472

75472

76472

77472

78472

79472

Son 3 Rakamına Göre 80 TL İkramiye Kazanan Numaralar

743

802

Son 2 Rakamına Göre 40 TL İkramiye Kazanan Numaralar

43

80

Son 1 Rakamına Göre 20 TL İkramiye Kazanan Numaralar

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Anahtar Kelimeler:
Piyangolar Birimi
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