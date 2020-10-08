Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Uyuşturucu satmakla suçlanıyor
Uyuşturucu satmakla suçlanıyor
8 gün daha tutuklu kalacak
8 gün daha tutuklu kalacak
Uyuşturucu zanlıları mahkemeye çıkarıldı
Uyuşturucu zanlıları mahkemeye çıkarıldı
2 gün daha tutuklu kalacak
2 gün daha tutuklu kalacak
Alıcı ve satıcı kıskıvrak yakalandı
Alıcı ve satıcı kıskıvrak yakalandı

Büyük ikramiye devretti!

Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 8 Ekim 2020 Devlet Piyangosu çekilişi bu akşam gerçekleşti.

08 Ekim 2020 Perşembe 22:36
702 Okunma
Büyük ikramiye devretti!

Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 8 Ekim 2020 Devlet Piyangosu çekilişi bu akşam gerçekleşti.

Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 300 Bin TL’lik büyük ikramiye 00702 numaralı bilete isabet ederek devretti.

Devlet Piyangosu’nun bir sonraki çekilişi 18 Ekim 2020 tarihinde ‘çıkana kadar çekiliş’ olarak gerçekleştiriliyor. Bilet fiyatı 20 TL, büyük ikramiye ise 600 Bin TL olarak 9 Ekim (Cuma) itibarıyla satışa sunulacaktır.

15 Kasım’a özel çekiliş            

Devlet Piyangosu’nun her yıl gerçekleştirdiği 15 Kasım Özel Çekilişi’nde bu yıl ki büyük ikramiye tam 750.000 TL. Çıkana kadar çekiliş konseptiyle gerçekleşecek olan özel gecenin  detayları ilerleyen günlerde açıklanacak.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İhtiyat Sandığı Dairesi İstihdam Destek Merkezi’nden 270 Milyon TL katkı sağlandı
İhtiyat Sandığı Dairesi İstihdam Destek Merkezi’nden 270 Milyon TL katkı sağlandı
46 yıl sonra rota Maraş'ı gösterdi
46 yıl sonra rota Maraş'ı gösterdi
Kıbrıslı Rumlar Derinya'da Maraş'ın açılmasına karşı eylemde
Kıbrıslı Rumlar Derinya'da Maraş'ın açılmasına karşı eylemde
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim