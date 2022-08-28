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Büyük ikramiye devretti!
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Büyük ikramiye devretti!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından yapılan herkesin heyecanla beklediği 500 Bin TL’lik çekiliş bu akşam gerçekleşti.

28 Ağustos 2022 Pazar 21:39
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Büyük ikramiye devretti!


Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 500 Bin TL’lik büyük ikramiye 22749 numaralı bilete isabet ederek devretti.

Devlet Piyangosu’nun bir sonraki çekilişi 8 Eylül 2022 tarihinde gerçekleştirilecek. Büyük ikramiyenin 1 Milyon TL olarak belirlendiği çekilişin biletleri 29 Ağustos 2022 tarihi itibarıyla satışa sunulacaktır.

Resmi sitemizden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesi olan piyangolar.gov.ct.tr adresinden tüm çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere ulaşabilirsiniz. Resmi adresimizden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız.

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