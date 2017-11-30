Büyük ikramiye heyecanı sardı

Havadis'ten Duygu Alan'ın haberine göre, KKTC Spor Dairesi Piyangolar Birimi, Devlet Piyangosu Yılbaşı Özel Çekilişi’nde büyük ikramiyeyi 1 milyon TL olarak açıkladı.

Piyangolar Birimi’nden yapılan açıklamada, Yılbaşı Özel Çekilişi’nde toplam ikramiye tutarı ise 2 milyon 512 bin TL.

Yılbaşında ikinci ikramiye 50 bin, üçüncü ikramiye 25 bin, dördüncü ikramiye 10 bin, beşinci ikramiye olarak 5 bin, altıncı ikramiye 2 bin 500 ve yedinci ikramiye bin TL olacak. 31 Aralık gecesi Devlet Piyangosu, ayrıca 15 kişiye 500 TL, 20 kişiye 250 TL, 20 kişiye 100 TL, 400 kişiye 75 TL, 4 bin kişiye 50 TL, 40 bin kişiye ise 25 TL verecek.

31 Aralık 2017 tarihinde 1 kişi 1 milyon TL’nin sahibi olacakken 90 kişiye bin TL’lik teselli ikramiyesi verilecek.

200 bin adet bilet basıldı

KKTC Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nden yapılan açıklamaya göre, Devlet Piyangosu Yılbaşı Özel Çekilişi için 200 bin adet bilet basıldı. Biletler, 25 TL’den satışa sunuluyor.

KKTC Spor Dairesi Piyangolar Birimi sorumlusu Tigin Kişmir, Havadis’e yaptığı açıklamada, Yılbaşı Özel Çekilişi için büyük ikramiyenin hayat şartları göz önünde bulundurularak belirlendiğini söyledi.

Devlet Piyangosu 2016 Yılbaşı Özel Çekilişi’nde de büyük ikramiyenin 1 milyon TL olduğunu anımsatan Kişmir, “Geçtiğimiz yıl da büyük ikramiye 1 milyon TL olarak belirlenmişti, ancak bu yıl geçen yıla oranla daha fazla sayıda kişi ikramiye alacak” dedi.

Yine geçtiğimiz yıl Yılbaşı Özel Çekilişi biletlerinin 200 bin adet basıldığını söyleyen Kişmir, geçen yıl 140 bin adet bilet satıldığını bu yıl Devlet Piyangosu Yılbaşı Özel Çekilişi’nde 140 adedin üzerinde bilet satmayı hedeflediklerini kaydetti.

Piyangocular satışlardan memnun

Piyango bayileri, Devlet Piyangosu Yılbaşı Özel Çekilişi biletlerine yoğun ilgi olduğunu belirtti. Biletlerin kısa bir süre önce satışa sunulmasına rağmen hatırı sayılır miktarda satıldığını söyleyen bazı piyango bayileri, 31 Aralık gecesi ikramiye sahibi olacak kişileri bugünden tebrik etti.

Havadis’e konuşan piyango bayileri, büyük ikramiyeyi kazanacak olan şanslı kişiye ise “Şans her zaman kapıyı çalmaz. Paranı doğru yönet” çağrısında bulundu.