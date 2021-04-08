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Büyük ikramiye Lefkoşa'da

350 Bin TL’lik büyük ikramiye 19842 numaralı bilete isabet etti.

08 Nisan 2021 Perşembe 20:45
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Büyük ikramiye Lefkoşa'da

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından yapılan herkesin heyecanla beklediği 350 Bin TL’lik çekiliş bu akşam gerçekleşti.

Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 350 Bin TL’lik büyük ikramiye 19842 numaralı bilete isabet etti.

Talihli bilet, Lefkoşa bayilerinden Serhan Kumru tarafından satıldı.

Devlet Piyangosu’nun bir sonraki çekilişi 18 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirilecek.

Büyük ikramiyenin 350 Bin TL olarak belirlendiği çekilişin bilet fiyatı 20 TL olarak, 9 Nisan 2021 itibarıyla satışa sunulacak.

Anahtar Kelimeler:
19842
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