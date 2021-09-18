Künye
Kıbrıs 27
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Lefkoşa Sanayi'de hırsızlık!
Lefkoşa Sanayi'de hırsızlık!
Mehmet Behai Pınardan mahkemeye çıkarıldı
Mehmet Behai Pınardan mahkemeye çıkarıldı
Sarhoş kafayla polise hakaret yağdırdı
Sarhoş kafayla polise hakaret yağdırdı
Hakaret etti, küfürler savurdu
Hakaret etti, küfürler savurdu
Gözü dönmüş hırsız yakalandı
Gözü dönmüş hırsız yakalandı

Büyük ikramiye Lefkoşa'ya çıktı

350 Bin TL’lik çekiliş bu akşam gerçekleşti.

18 Eylül 2021 Cumartesi 21:22
0 Okunma
Büyük ikramiye Lefkoşa'ya çıktı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından yapılan herkesin heyecanla beklediği 350 Bin TL’lik çekiliş bu akşam gerçekleşti. 


 Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 350 Bin TL’lik büyük ikramiye 71399 numaralı bilete isabet etti.Talihli bilet, Lefkoşa  bayilerimizden Serdar Kumru tarafından satıldı. 

Devlet Piyangosu’nun bir sonraki çekilişi 28 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirilecek. Büyük ikramiyenin 350 Bin TL olarak belirlendiği çekilişin bilet fiyatı 20 TL olarak, 19 Eylül 2021 itibarıyla satışa sunulacak

Anahtar Kelimeler:
Büyük IkramiyeDevlet Piyangosu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
13 Örgüt Başkanı'ndan 7'si seçimle belirlendi
13 Örgüt Başkanı'ndan 7'si seçimle belirlendi
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi'nden yeni kararlar!
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi'nden yeni kararlar!
Eğitimde yeni pandemi kararları
Eğitimde yeni pandemi kararları
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim