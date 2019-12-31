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Büyük İkramiye Mağusa'ya Çıktı

Şanslı Numara ''175379''

31 Aralık 2019 Salı 18:50
Büyük İkramiye Mağusa'ya Çıktı

31 Aralık Yılbaşı Özel Çekilişinde 1.750.000 TL'lik büyük ikramiye, Mağusa bayisi Bayram Solak tarafından satılan "175379" numaralı bilete isabet etti.
 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 31 Aralık 2019 tarihli Devlet Piyangosu çekildi. Çekilişte 1.750.000TL'lik büyük ikramiye "175379" numaralı bilete isabet etti.

18 Ocak çekilişi çıkana kadar

18 Ocak 2020 tarihinde gerçekleşecek olan bir sonraki çekilişte büyük ikramiye 900.000 TL olacak. Bilet fiyatı 25 TL olarak 2 Ocak 2020 tarihinden itibaren satışa sunulacak.

Anahtar Kelimeler:
Devlet Piyangosu
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Yılkan gökbörü 2019-12-31 19:14:23

058049

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