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Büyük ikramiye talihlisine teslim edildi

Devlet Piyangosu’nun 28 Ağustos tarihli çekilişinde 600 bin TL’lik büyük ikramiye talihlisi Eser Arslan ödülü bugün Piyangolar Birimi Sorumlusu Biray Deliceırmak’tan teslim aldı.

31 Ağustos 2018 Cuma 14:58
Büyük ikramiye talihlisine teslim edildi

Piyangolar Birimi’nden verilen bilgiye göre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 28 Ağustos Devlet Piyangosu çekilişinde,“23064” numaralı bilete isabet eden büyük ikramiye Arslan’a teslim edildi.

Birim Sorumlusu Deliceırmak, kazananı tebrik ederek güzel günlerde kullanması temennisinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Devlet PiyangosuBüyük IkramiyeTalihliEser ArslanBiray DeliceırmakGündemKıbrıs
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Vatandaş 2018-08-31 15:58:29

Yıllardır oynarım yanından bile geçmedim şanslı olmak kadar güzel bişe olamaz tabiki sağlık herşeyden önce ama para insana sağlıklı huzur sitressiz rahat mutlu hissediyor şanslı olmak bir gün bana nasip olsa inşAllah herkesede talihli arkadaşada hayırlı olsun

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