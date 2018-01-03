Büyük ikramiyenin KKTC'deki sahibi ortaya çıktı

Milli Piyango’nun 61 milyon TL’lik büyük ikramiyesinin çıktığı dört çeyrek biletten birinin, KKTC’de Merit Casino’da kurpiyer olarak çalışan Sedat Günay Öztürk’e çıktığı belirlendi

Milli Piyango İdaresi'nin yılbaşı özel çekişinde 61 milyon lira 9794035 numaralı çeyrek bilete isabet etmişti.

KASİNODA KURPİYER OLARAK ÇALIŞIYOR

61 milyon TL’lik büyük ikramiyesinin çıktığı dört çeyrek biletten birinin, kurpiyer olarak çalışan Sedat Günay Öztürk’e çıktığı belirlendi.

KKTC'de gazetecilik yapan Sefa Karahasan'ın attığı twite göre, Merit’teki işinden ayrılan Öztürk, Ankara'ya gidip ikramiyesini aldı.

BİLETİ BORÇLANARAK SATIN ALMIŞ

Sedat Günay Öztürk'ün bilet alacak parası olmadığı için seyyar satıcıya borçlanarak bilet aldığı ortaya çıktı.

İKRAMİYEYİ KAZANINCA YAPTIĞI İLK PAYLAŞIM

Sedat Günay Öztürk, ikramiyeyi kazandıktan sonra Facebook hesabından 'Hayat beni harcadın ama Allah kurtardı haberin olsun elhamdullah' yazdı.

MPİ: 4 TALİHLİ DE İKRAMİYELERİNİ ALDI

Milli Piyango İdaresi'nin yılbaşı özel çekişinde 61 milyon lira 9794035 numaları çeyrek bilete isabet etmişti.

Milli Piyango idaresi 4 talihlinin de ikramiyelerini aldığı açıkladı