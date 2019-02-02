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Büyük kaza 1 kişi hayatını kaybetti

02 Şubat 2019 Cumartesi 01:38
Büyük kaza 1 kişi hayatını kaybetti

Girne - Değirmenlik Anayolu üzerinde Çatalköy yakınlarında meydana gelen trafik kazasından İnan Öden hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklama şöyle: Girne - Değirmenlik Anayolu saat 23.15 sıralarında,  4 -5 km'leri arasında,  İnan ÖDEN (E-41), yönetimindeki CF 252 plakalı jeep araç ile Girne istikametine doğru seyrettiği sırada Final Üniversitesi önlerine geldiği zaman yolun sağına geçmesi sonucu, o esnada karşı istikametten gelmekte olan Sefer ÜÇÜNCÜ (E-36) yönetimindeki TLK 249 plakalı minibüs ile çarpması sonrasında CF 252 plakalı araç tavanı üzerine devrilmiştir.   Kaza sonucu CF 252 plakalı araç sürücüsü İnan ÖDEN  olay yerinde yaşamı yitirmiştir. Araç içerisinde sıkışan  TLK 249 plakalı minibüs sürücüsü Sefer ÜÇÜNCÜ ise itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak ambulans ile Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılmıştır.  Soruşturma devam etmektedir.

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