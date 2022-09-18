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Büyük kurultay başladı

18 Eylül 2022 Pazar 11:27
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Büyük kurultay başladı


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Demokrat Parti’nin 12. Olağan Kurultayı bugün, Lefkoşa Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleşiyor.
Parti Başkanı ve Başkan adayı Fikri Ataoğlu, az önce kurultayın yapılacağı salona giriş yaptı. 
Ataoğlu, büyük bir coşkuyla karşılandı. Ataoğlu sempatizanları 'Başbakan Ataoğlu' sloganları attı. 
Kurultay, partililerin yoğun katılımı ile gerçekleşiyor.
Kurultayda daha sonra saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Ardından BM Genel Kurulu için Newyork'a giden ve bu nedenle kurultaya katılamayan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın mesajı okundu.. 
Tatar mesajında kurultayın sonuçlarının DP'ye hayırlı olmasını diledi.

Anahtar Kelimeler:
DPKurultayKKTCDemokrat Parti
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