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Büyük miting 6 Ocak Cumartesi

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Haysiyet, adalet, üretim ve hizmete ‘evet’ demek için İnönü Meydanı’na!

04 Ocak 2018 Perşembe 14:20
Büyük miting 6 Ocak Cumartesi
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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), 6 Ocak Cumartesi saat 15.00’da İnönü Meydanı’nda büyük miting düzenleyecek.

7 Ocak seçimleri öncesi seçim yasaklarının başlayacağı gün Lefkoşa’da buluşacak adaylar son kez halkın karşısına çıkacak.

Etkinlikte ülkenin sevilen gruplarından RAST sahne alacak. Milletvekili adaylarının kortej eşliğinde alana girmesiyle devam edecek mitingte, adaylar sahneye çağrılarak tanıtılacak.

Miting, Genel Başkan Tufan Erhürman’ın halka seslenmesiyle devam edecek ve sinevizyon gösterisiyle etkinlik son bulacak. Miting televizyon ekranlarından ve sosyal medya üzerinden de canlı aktarılacak.

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Son Güncelleme: 04.01.2018 14:57
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