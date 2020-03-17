Büyük rezalet!

Bu akşam ve yarın sabah yurtdışından ülkeye gelmesi beklenen 250 civarında Kıbrıslı Türk, Bakanlar Kurulu Kararı’nın yarın öğlen yürürlüğe girecek olması nedeniyle, karantina merkezi yerine evlerinde gidecek

HÜKÜMET DUYARSIZ KALDI…

Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin, Bakanlar Kurulu kararının hemen geçerli olması ve bu akşam yurtdışından gelecek olan 50 öğrencinin karantina merkezi haline getirilen Malpas Otel’de karantina altına alınması gerektiğiyle ilgili tüm ısrarlarına rağmen hükümetin bu konuda duyarsız kaldığı öne sürüldü.

GÜNDEM KIBRIS ÖZEL

Bu akşam ve yarın sabah yurtdışından gelecek 250 civarında, çoğunluğu üniversite öğrencisi olan Kıbrıslı Türkler, Bakanlar Kurulu Kararı’nın yarın öğlen yürürlüğe girecek olması nedeniyle 14 günlük gözetim sürecini karantina merkezi yerine evlerinde geçirecek. Karantina merkezi haline getirilen Malpas Otel’in gözetim altında tutulacak kişiler için hazır hale getirilmesine rağmen, 250 kişinin ülkeye rahatça girişine göz yumulması büyük bir rezalet olarak yorumlandı. Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin tüm engelleme girişimlerine rağmen, iddiaya göre yarın öğlene kadar ülkeye gelecek olan üniversite öğrencileri arasında, ‘hatırı sayılır’ kişilerin çocukları olması nedeniyle hükümetin bu tavrında ısrarcı olduğu öne sürüldü.

250 KİŞİ EVLERİNE GİDECEK

72 ülkeden KKTC’ye gelecek olan kişiler, devletin belirlediği karantina merkezlerinde 14 gün boyunca karantina altında tutulacak fakat Bakanlar Kurulu tarafından alınan bu karar yarın öğlen saat 12.00 itibariyle yürürlüğe girecek. Bu akşam ve yarın sabah; Türkiye, İngiltere, Fransa ve İspanya gibi ülkelerde eğitim gören çok sayıda üniversite öğrencisinin ülkeye geleceği öğrenilirken, söz konusu kararın yarın öğlen yürürlüğe girecek olması nedeniyle ülkeye gelecek 250 kişinin karantina merkezine değil evlerine gidecekleri ve 14 günlük karantina sürecini evlerinde geçirecekleri öğrenildi.

PİLLİ’NİN TÜM KARŞI ÇIKMALARINA RAĞMEN…

Haber merkezimize güvenilir kaynaklardan ulaşan bilgilere göre, Bakanlar Kurulu’nda bu konuda ciddi tartışmalar yaşandığı ve Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin, kararın hemen geçerli olması ve bu akşam yurtdışından gelecek olan 50 öğrencinin karantina merkezi haline getirilen Malpas Otel’de karantina altına alınması gerektiğiyle ilgili tüm ısrarlarına rağmen kabinenin büyük çoğunluğunun bu konuda duyarsız kaldığı öne sürüldü. Doktorların da bu konuda ciddi endişeleri olduğu ve bu süreçte yurtdışından gelecek olan kişiler arasında pozitif coronavirüs vakası olması halinde kısa süre içerisinde ülkede coronavirüs vakalarının salgın haline dönüşeceğini savunuyor.