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Büyük yangın... Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama!

Cumhurbaşkanlığı, büyük Mersinlik yangını dolayısıyla yardım gönderen tüm ülkelere teşekkürlerini iletti.

24 Haziran 2022 Cuma 18:35
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Büyük yangın... Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama!
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Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

Dileğimiz, Rum tarafının doğal mirasımızı koruma konusunda bizlere vermekte olduğu bu acil ihtiyaç desteği ile işbirliğinin karşılıklı olması ve siyasi maksatlar için istismar edilmemesidir.

Kantara bölgesinde çıkan yangının rüzgârın etkisiyle büyüme eğilimi
göstermesi ve mevcut karadan söndürme ve Marmaris'te çıkan büyük orman
yangını nedeniyle Türkiye'den gönderilen havadan söndürme imkânlarının bu
çapta bir yangını söndürmeye yeterli olmayacağının anlaşılması üzerine
Dışişleri Bakanlığı ilk olarak İngiliz Egemen Üs Bölgesi Yönetimi'nden
yardım talebinde bulunmuştur. Bu talep karşısında İngiliz Egemen Üs
Bölgesi'nden iki helikopterin yangın söndürme çalışmalarına katılması
sağlanmıştır.  

Üslerden gelen desteğin de büyümekte olan bu yangını söndürmede yeterli
olamayacağının anlaşılması üzerine Cumhurbaşkanlığı ve Dışişleri
Bakanlığı'nın ortak girişimleriyle konu Rum tarafı ve BM'nin gündemine
getirmiştir. Bu girişimin bir parçası olarak Cumhurbaşkanı özel temsilcisi
konuyu, BM Kıbrıs Misyon Şefi Colin Stewart ile ele almış ve Rum tarafından
da bu yangınla mücadele için yangın söndürme uçağı ve helikopteri desteği
istenmiştir.  

Rum tarafı destek talebimizi olumlu karşılamış ve ilk etapta iki yangın
söndürme uçağı ve bilahare bir yangın söndürme helikopteri desteği
vermiştir. Verilen bu destekler için İngiliz Yüksek Komiseri Stephen Lillie
ve Rum Müzakereci Menelaos Menelaou aranarak teşekkür edilmiş, Cumhurbaşkanı
Tatar da Rum lider Anastasiadis'e şahsen teşekkür etmek için onu telefonla
aramış ancak yurt dışında olduğu için görüşememiştir. 

Yangının büyümeye devam etmesi üzerine Cumhurbaşkanlığı ve Dışişleri
Bakanlığı, BM Misyon Şefi Colin Srewart ve İngiliz Yüksek Komiseri
Stephen Lillie nezdinde girişimde bulunarak Israil'den de yangın söndürme
uçağı veya helikopteri desteği istenmesi konusunda yardımcı olmaları
istenmiştir. Özel temsilci Colin Stewart ve yüksek komiser Stephen
Lillie'nin yaptığı girişimler sonucu İsrail'den de iki yangın söndürme uçağı
sağlanmıştır. İsrail'den istenen yardım desteği KKTC'nin girişimleri sonucu
gerçekleşmiştir ve verdikleri anlamlı destek için İsrailli yetkililere de
teşekkür borcumuz bulunmaktadır. 

Dileğimiz, Rum tarafının doğal mirasımızı koruma konusunda bizlere vermekte
olduğu bu acil ihtiyaç desteği ile işbirliğinin karşılıklı olması ve siyasi
maksatlar için istismar edilmemesidir.

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