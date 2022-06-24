Büyük yangın... Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama!

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

Dileğimiz, Rum tarafının doğal mirasımızı koruma konusunda bizlere vermekte olduğu bu acil ihtiyaç desteği ile işbirliğinin karşılıklı olması ve siyasi maksatlar için istismar edilmemesidir.

Kantara bölgesinde çıkan yangının rüzgârın etkisiyle büyüme eğilimi

göstermesi ve mevcut karadan söndürme ve Marmaris'te çıkan büyük orman

yangını nedeniyle Türkiye'den gönderilen havadan söndürme imkânlarının bu

çapta bir yangını söndürmeye yeterli olmayacağının anlaşılması üzerine

Dışişleri Bakanlığı ilk olarak İngiliz Egemen Üs Bölgesi Yönetimi'nden

yardım talebinde bulunmuştur. Bu talep karşısında İngiliz Egemen Üs

Bölgesi'nden iki helikopterin yangın söndürme çalışmalarına katılması

sağlanmıştır.

Üslerden gelen desteğin de büyümekte olan bu yangını söndürmede yeterli

olamayacağının anlaşılması üzerine Cumhurbaşkanlığı ve Dışişleri

Bakanlığı'nın ortak girişimleriyle konu Rum tarafı ve BM'nin gündemine

getirmiştir. Bu girişimin bir parçası olarak Cumhurbaşkanı özel temsilcisi

konuyu, BM Kıbrıs Misyon Şefi Colin Stewart ile ele almış ve Rum tarafından

da bu yangınla mücadele için yangın söndürme uçağı ve helikopteri desteği

istenmiştir.

Rum tarafı destek talebimizi olumlu karşılamış ve ilk etapta iki yangın

söndürme uçağı ve bilahare bir yangın söndürme helikopteri desteği

vermiştir. Verilen bu destekler için İngiliz Yüksek Komiseri Stephen Lillie

ve Rum Müzakereci Menelaos Menelaou aranarak teşekkür edilmiş, Cumhurbaşkanı

Tatar da Rum lider Anastasiadis'e şahsen teşekkür etmek için onu telefonla

aramış ancak yurt dışında olduğu için görüşememiştir.

Yangının büyümeye devam etmesi üzerine Cumhurbaşkanlığı ve Dışişleri

Bakanlığı, BM Misyon Şefi Colin Srewart ve İngiliz Yüksek Komiseri

Stephen Lillie nezdinde girişimde bulunarak Israil'den de yangın söndürme

uçağı veya helikopteri desteği istenmesi konusunda yardımcı olmaları

istenmiştir. Özel temsilci Colin Stewart ve yüksek komiser Stephen

Lillie'nin yaptığı girişimler sonucu İsrail'den de iki yangın söndürme uçağı

sağlanmıştır. İsrail'den istenen yardım desteği KKTC'nin girişimleri sonucu

gerçekleşmiştir ve verdikleri anlamlı destek için İsrailli yetkililere de

teşekkür borcumuz bulunmaktadır.

Dileğimiz, Rum tarafının doğal mirasımızı koruma konusunda bizlere vermekte

olduğu bu acil ihtiyaç desteği ile işbirliğinin karşılıklı olması ve siyasi

maksatlar için istismar edilmemesidir.