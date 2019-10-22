Büyükbaş hayvan üreticilerinin dikkatine

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, hayvan kayıtlarını güncellemeleri için üreticilere çağrı yaptı.

31 Ekim’den sonra yapılacak kontrollerde Veteriner Dairesi verileriyle işletmelerdeki verilerde uyumsuzluk tespit edilmesi halinde, işletme sahibine yasanın öngördüğü para cezası kesilecek, her türlü destekten men cezası verilecek.Cezalar, 1 Kasım itibarıyla uygulanacak.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Hayvanların ve İşletmelerin Tanımlanması ve Kaydı Yasası ve ilgili tüzükler kapsamındabüyükbaş hayvan üreticilerinin işletmelerinde bulunan hayvanları cins (inek, tosun, erkek dana, dişi dana, düve) ve kulak numaralarına göre 31 Ekim tarihine kadar bölge Veteriner Kaza dairelerine forum doldurarak ibraz etmesi gerekiyor.

Bakanlık söz konusu açıklamasında, hayvan üreticilerinin işletmelerinde bulunan hayvanlar ile ilgili güncel kayıtları tutmasının, kayıtlarla ilgili bildirimleri tüzüklerde belirtilen süre içinde daireye bildirip gerekli işlemleri yaptırmasının ve daire tarafından talep edilmesi halinde güncel kayıtları ibraz etmesinin yasal zorunluluk olduğunu da hatırlattı.

(BRT/MAIL)