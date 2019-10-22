Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Çin'den uçan daire helikopteri
Çin'den uçan daire helikopteri
Satürn en çok uydusu olan gezegen oldu
En çok uydusu olan gezegen
Dışarıdaki yemekte zararlı kimyasal tehlikesi
Dışarıdaki yemekte zararlı kimyasal tehlikesi
"Grip aşısının ihmali sepsise yol açabilir"
"Grip aşısının ihmali sepsise yol...
Vücudu arındırmak için bu tarifler birebir
Vücudu arındırmak için bu tarifler...

Büyükbaş hayvan üreticilerinin dikkatine

Büyükbaş hayvan üreticilerinin beyan bildirim süresi 31 Ekim’e kadar uzatıldı.

22 Ekim 2019 Salı 12:17
Büyükbaş hayvan üreticilerinin dikkatine

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, hayvan kayıtlarını güncellemeleri için üreticilere çağrı yaptı.

31 Ekim’den sonra yapılacak kontrollerde Veteriner Dairesi verileriyle işletmelerdeki verilerde uyumsuzluk tespit edilmesi halinde, işletme sahibine yasanın öngördüğü para cezası kesilecek, her türlü destekten men cezası verilecek.Cezalar, 1 Kasım itibarıyla uygulanacak.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Hayvanların ve İşletmelerin Tanımlanması ve Kaydı Yasası ve ilgili tüzükler kapsamındabüyükbaş hayvan üreticilerinin işletmelerinde bulunan hayvanları cins (inek, tosun, erkek dana, dişi dana, düve) ve kulak numaralarına göre 31 Ekim tarihine kadar bölge Veteriner Kaza dairelerine forum doldurarak ibraz etmesi gerekiyor.

Bakanlık söz konusu açıklamasında, hayvan üreticilerinin işletmelerinde bulunan hayvanlar ile ilgili güncel kayıtları tutmasının, kayıtlarla ilgili bildirimleri tüzüklerde belirtilen süre içinde daireye bildirip gerekli işlemleri yaptırmasının ve daire tarafından talep edilmesi halinde güncel kayıtları ibraz etmesinin yasal zorunluluk olduğunu da hatırlattı.

(BRT/MAIL)

banner22
Anahtar Kelimeler:
BÜYÜKBAŞHaberKKTC
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akıncı, YÖDAK yetkililerini kabul etti
Akıncı, YÖDAK yetkililerini kabul etti
Çakıcı, şans oyunları yasa tasarısının ivediliğinin onaylanmasına tepki gösterdi
Çakıcı, şans oyunları yasa tasarısının ivediliğinin onaylanmasına tepki gösterdi
Özyiğit, okullarda süt dağıtımının durdurulmasının nedeninin açıklanmasını istedi
Özyiğit, okullarda süt dağıtımının durdurulmasının nedeninin açıklanmasını istedi

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim