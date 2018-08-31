Büyükelçi Kanbay, geçilen süreçte birlik beraberlik çağrısı yaptı

Büyükelçi Kanbay, Türkiye’de ve KKTC’de bazı ekonomik konularda sıkıntılı günlerden geçildiğini söyledi.
Büyükelçi Kanbay, “bu zorluklar karşısında benim bir kardeşiniz olarak temennim bu zor dönemde yapılacak işleri veya alınacak tedbirleri küçük hesapların rövanşları olarak veya siyasi oyunların malzemeleri olarak kullanmamamız. Birbirimize zarar verecek yanlış veya yanlış fikirler yaratacak kelimelerle bu konuları aramızda tartışmamamız. Ekonomik sıkıntıların aşılmasına ilişkin el ele vereceğimiz çalışmalarla birlik beraberlik ruhunun yaşanması gerekiyor” dedi.
Partiler, liderler ve milletvekili hesaplarıyla değil, halkın bütün olarak el ele vermesi gerektiğine işaret eden Büyükelçi Kanbay şöyle konuştu:
“Özel sektörün, kamuyu yöneten bürokratların özellikle fazla mesaiyi yapmayız diye naz yapan insanların biraz daha akıllarını başlarına toplayıp bu zor dönemi hep birlikte aşmamıza yardımcı olmalarını bekliyorum”
BRTK
Adam haklı. anormal bir dönem bu. Bir bekleyin biraz. 3 kuruş için devlete milyonlar ödettiniz. Ne tatlı paranız varmış. Elçi çok haklı. Hükümet tedbir almaya uğraşacağına sizinle uğraşır.Enerjilerini alıyorsunuz.
Arkadaş ben hiç bir partiye kayıtlı olmayan biriyim. Nacizane kiralık yerim var. %40-50 indirim yaptım. İnsanların canını mı alacağız. Siz de fedakarlık yaparsınız mutlaka mesaiye kalmakla. Çok yorulmayın bundan sonra. Üç kuruş!! için. Daha fazla adam alsınlar. siz de maaş kadar fazla mesai alıp yorulacağınıza evinizde paşa paşa parasız oturun.
Sayın elçim bu hassas dönemde sizde böyle yaparsanız çalışandan tepki alırsınız hiç kimse naz niyaz yapmıyor bayram seyran demeden çalışıyor insanlar
Artık bu ülkeye daha fazla nüfus.yabancı işçi getirilmesin.Vatan ,millet uğruna bu yabancı işçileri bırakıp Türk işçilerimizle çalışalım,hem çok ucuz işlettiğiniz işçilere hemde vatandaşlarımıza yazık.
Sayin elcim sizin naz niyaz desiginiz bizim emegimiz.siz bayramlarda evinizde misil misil uyurken biz ailemizi cocugumuzu ardimizda gozu yasli birakip ise gitmek zorundayiz.biz mesai istemiyoruz o yuzden de mesaiye gitmiyoruz.normal vardiyamiza gidiyoruz.madem oyle buyurun bir tatil gununuzde de sizde bizimle nobete gelin.yada butceye katki olsun bu ay maasinizi bir fakire bagislayin.ne dersiniz bunu yapabilirmisiniz.biz halk olarak elimizi degil tum vucudumuzu tasin altina koymus durumdayiz.siz de parmaginizi koyarmisiniz.saygilarimla...
yoksa?