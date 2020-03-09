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Büyükkonuk Belediyesi’nde süresiz grev!

Büyükkonuk Belediyesi'nde çalışanlar greve çıktı.

09 Mart 2020 Pazartesi 12:02
275 Okunma
Büyükkonuk Belediyesi’nde süresiz grev!

Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu’na bağlı Devrimci Genel İş Sendikası çalışanların yaklaşık 4 aydır maaş alamadıkları ve bütçenin şeffaf olmadığı gerekçesiyle bu sabahtan itibaren süresiz greve gitti.

55 personelin dahil olduğu greve 12 çalışan katılmazken cenaze gibi acil ve insani hizmetlerde aksaklık olmayacağı kaydedildi.

Süresiz greve ilişkin ilk açıklamayı DEV-İŞ Genel Başkanı Koral Aşam yaptı.

Aşam, 4 aydır maaş alamayan çalışanların artık dayanacak güçleri kalmadığını ifade ederek sorunun en kısa sürede çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu’nun süresiz greve ilişkin olarak gerekirse dışardan hizmet alırım sözüne atıfta bulunan Aşam, bunun grev yasasına aykırı olduğunu ifade etti ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlığını göreve çağırdı.

Devrimci Genel İş Başkanı Ömer Naşit de basın bildirisini okuyarak, grevin hiçbir şekilde siyasi olmadığını tek amaçlarının çalışanların haklarını almak olduğunu ifade etti.

Belediye Başkanı Sennaroğlu’nun gelir ve gider dengesini talep ettikleri halde şeffaf bir şekilde ortaya koymadığını ileri süren Naşit, aynı talepte bulunan belediye meclis üyelerine de bu denge gösterilmediği için bütçenin geçmediğini kaydetti. (BRT)

Anahtar Kelimeler:
Büyükkonuk BelediyesiGrevBüyükkonuk BeleiyesiDevrimci İşçi Sendikaları
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dervis 2020-03-09 13:50:32

gazetecileri taslayan belediye degil mi bu..haberini bile yapmayin bunlarin.

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