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Büyükkonuk Eko Gün etkinliği Pazar günü yapılıyor

01 Ekim 2019 Salı 13:48
Büyükkonuk Eko Gün etkinliği Pazar günü yapılıyor

22. Geleneksel Büyük Konuk Eko Gün Telsim Vodafone sponsorluğunda bu hafta sonu yapılıyor.

Bu yıl, “Ha De Gımıldan” sloganı ile hayat bulacak Eko Gün ile ilgili Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nde basın toplantısı düzenlendi.

Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu, etkinliğin geleneksel olarak Mayıs ve Ekim aylarında düzenlendiğini kaydederek, etkinliğin Telsim Ana sponsorluğunda, Büyükkonuk Belediyesi, Büyükkonuk Eko Turizm Derneği ve SlowFood Komi Kebir’in katkılarıyla 6 Ekim Pazar günü yapılacağını söyledi.

Kıbrıs Türk kültürünün yaşatılmasının hedeflendiği etkinlikteki her adımının sorumluluk bilinci ile atıldığını kaydeden Sennaroğlu, etkinliğe katılanlara güvenli alışveriş imkanı ile gelenek ve görenekleri yaşatmayı amaçladıklarını vurguladı.

Telsim Vodafone Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar da, Büyük Konuk Eko Gün’ün siyaset üstü bir etkinlik olduğunu ve markalaştığını kaydederek 2006’dan bu yana etkinliğin büyük başarı ile devam ettirildiğini söyledi.

Etkinlikte buram buram Kıbrıs kültürü kokacağını ve geçmişe dair özlem duyulan herşeyin etkinlikte olacağını belirten Tanpınar, Telsim olarak bu nedenle etkinliğin ana sponsoru olduklarını aktardı.

Büyükkonuk Eko Turizm Derneği Başkanı Şeride Demirli de, 22’ncisi düzenlenecek Eko Güne kültürü yaşamak ve yaşatmak adına herkesi davet etti.

6 Ekim’de Büyükkonuk’un herkesin buluşma noktası olması çağrısı yapan Demirli, “eski unutulmuş tatları yaşayalım ve yaşatalım gelecek nesillere daha iyi tanıtalım” dedi.

(BRT)

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