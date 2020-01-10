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Büyükkonuk güreşçilerine Türkiye’den destek

Büyükkonuk Beldesi İsmet Atlı Spor Kulübü’ne, Türkiye Güreş Federasyonu’ndan 25 kişilik malzeme yardımı yapıldı.

10 Ocak 2020 Cuma 17:15
Büyükkonuk güreşçilerine Türkiye’den destek

Güreş Yıldızlar Ligi’nde bu yıl şampiyonluğu kazanan Büyükkonuk güreşçilerine, Türkiye’den büyük ilgi gösterildi.

Türkiye Gençlik ve Spor Bakanlığı himayelerinde Türkiye Güreş Federasyonu’nun desteğiyle sağlanan malzemeler, Büyükkonuk’ta kulüp yöneticilerine teslim edildi.

Malzemelerin temininde yardımcı olan Edirne Şahi Spor Kulübü Başkanı Şamil Doğu Delen, yardımcısı Tamer Ergüç ve Ümit Turan, dün Büyükkonuk güreşçi ve yöneticileriyle bir araya geldi.

Büyükkonuk Beldesi İsmet Atlı Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Ali Yiğit ve Antrenör Murat Göztaş, konuk yöneticilere gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkürlerini sundu.

Edirne Şahi Spor Kulübü’nün, Büyükkonuk güreşçilerini yağlı güreş etkinliklerine davet edeceği öğrenildi.

Anahtar Kelimeler:
Büyükkonuk
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