Büyükkonuk Zeytin Koop Üyelerine Zeytin Ağacı Bakımı Üzerine Eğitim Verildi

Esnaf Zanaatkârlar ve Üretim Pazarlama Kooperatifi (EZKOOP) ile iş birliği içinde K.T. Ziraat Mühendisleri Odası tarafından Büyükkonuk’ta Büyükkonuk Zeytin Üreticileri Tarım Kooperatifi üyelerine ağaç bakımı ve budama ile ilgili teorik ve pratik eğitimler verildi.

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı İbrahim Baktır ve Ziraat Yüksek Mühendisi Hüseyin Karanfiloğlu’nun verdiği eğitimde, K. T. Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Mehmet Ercilasun ve Ziraat Mühendisi Erkut Uluçam da hazır bulundu.

Esnaf Zanaatkârlar ve Üretim Pazarlama Kooperatifi temsilcilerinin de katıldığı eğitimde, zeytin ürün artışını sağlayacak budama metodları, zeytinyağının sağlıklı olması için hasat ve hasat sonrası prosedürler, depolama ve şişeleme koşullarını içeren bilgiler paylaşıldı.

Eğitimin ikinci kısmında ise katılımcılar ve kooperatif üyelerine, zeytin bahçesinde budamaya yönelik uygulamalı eğitim verildi. Eğitimde genç, verimli ve yaşlı ağaçların budanması, budama sonrası ağaç sağlığının korunması hakkında bilgiler aktarıldı.

Üreticilerin büyük ilgi gösterdikleri bu eğitimlerde Esnaf Zanaatkarlar ve Üreticiler Pazarlama Kooperatifi Genel Sekreteri Ersun Aytaç, 2016 yılında bölgedeki üreticiler ile çıktıkları yolda üretimin daha verimli ve daha kaliteli olabilmesi amacıyla birçok çalışma yürüttüklerini, bundan sonrası için de gerekli tüm çalışmaları yaparak üreticilerin ihtiyaç duydukları teknik desteğe ulaşılmalarını sağlayacaklarını ifade etti. Aytaç bu amaç doğrultusunda yapılan işbirliğinden ötürü Ziraat Mühendisleri Odası’na teşekkür etti.

ERCİLASUN

K. T. Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Mehmet Ercilasun ise yaptığı konuşmada yerli zeytin ağacı yetiştiriciliğinin standartlara göre yapılması ve buna bağlı olarak üretilen zeytinin kalite ve veriminin daha da artırılmasına büyük önem verdiklerini ifade etti. Ercilasun, bu çalışmaların kooperatif çatısı altında daha örgütlü yürütülerek tüm ülkeye yayılmasını arzu ettiklerini belirtti.

Kooperatif üyeleri eğitimden memnun kaldıklarını, yakın zamanda faaliyete geçecek fidanlıklarında fidan yetiştirme sürecinde de teknik destek almak istediklerini belirterek, K. T. Ziraat Mühendisleri Odası uzmanlarına teşekkür ettiler.