Büyükkonuk’ta bugün Eko Gün var

22’nci Eko Gün Etkinliğinde ülkeye özgü birçok yöresel lezzetler ve aktiviteler vatandaşlarla buluştu.

Etkinlik saygı duruşunun ardından İstiklal marşının okunmasıyla başladı.

Etkinlikte ilk konuşmayı yapan Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu, eko gün etkinliğinin 21 Ekim 2006 Avrupa Birliğinin bir projesi kapsamında başladığını anımsatarak, amaçlarının gelenek görenek ve ülke kültürünü yaşatarak gelecek nesillere aktarmak olduğunu belirtti.

Kültürel kırsal etkinlik olan Eko gün etkinliğinin artık ülkeyi tanıtan bir etkinlik haline geldiğini vurgulayan Sennaroğlu, etkinliğin düzenlenmesine katkı koyanlara teşekkür ederek konuşmasını tamamladı.

Türkiye Nevşehir Kaymaklı Belediye Başkanı Harun Çekiş de böylesine özel ve güzel bir etkinlikte kardeş belediye olan Büyükkonuk’da bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da Büyükkonuk’ta yürütülen çalışmaların ülke turizm açısından önem taşıdığını vurgulayarak bu yıl 22. Düzenlenen etkinliğin son derece başarılı olduğunu kaydetti.

Geçmişte yaşanan şiddet içeren olayları tasvip etmediğinin altını çizen Özersay, bundan hareket ederek bir festivali hedef göstermenin ve bölgeyi cezalandırmaya çalışmanın doğru olmadığını söyledi.

İki yanlışın bir doğru etmediğini ifade eden Özersay, “Bu etkinlik aynı zamanda bölge halkının da bir etkinliğidir, çok kültürlü bir etkinliğe sahip çıkmak ülkeye sahip çıkmaktır özellikle bölgemizde ve Kıbrıs sorununa toplumsal birlikteliğe ihtiyacımız olduğunu herkesin görmesi gerekiyor” dedi.

Özersay, Kıbrıs sorununun 50 yılının tamamladığını dile getirerek, Doğu Akdeniz’de dengelerin yeniden kurulduğunu doğal gaz ve Suriye de yaşanan gelişmeler ile kritik bir dönemde bulunduklarını kaydetti ve bu dönemde ihtiyaç duyulan en önemli şeyin toplumsal birliktelik olduğunu sözlerine ekledi.

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı da boykotu anlamakta güçlük çektiğini söyleyerek, sol düşünceye mensup insanların hümanist, affedici birlik ve beraberlikten yana olan bir tutum içinde olduklarını kaydetti.

2 yıl önce herkesin eleştirdiği birtakım şiddet olayları olduğunu anımsatan Arıklı, o olayların bahane edilerek bölge halkını cezalandrımaya kalkmanın halkçılıkla ve insanlıkla alakasının olduğunu düşünmediğini belirtti.

Arıklı, “Sayın cumhurbaşkanı başta olmak üzere sol düşünceye sahip bu kişiler bu ülke halkına Atlılar, Sandallar, Muratağa katliamını yaşatan kişileri bile af eden bu kişiler nedense bölge halkını affetmeyi düşünmüyorlar cezalandırmayı düşünüyorlar, bu sebepten dolayı bu iki yüzlülüğü bu çifte standartı eleştirmek ve kınamak gerekir diye düşünüyorum” dedi.

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre de bölge halkını üreticiyi desteklemenin herkesin görevi olduğunu kaydederek, “ama gelin görün ki böyle olmuyordevletin başı ayrımcı ve bölücü olmaması gerekirken ayrımcı ve bölücü bir davranış içerisine giriyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Boykot yapmıyorum şeklindeki açıklamasına atıfta bulunan Töre, Cumhurbaşkanının bu tavrı ve açıklamaları ile boykot çağrısı yaptığını belirtti.

Töre, “İki toplumlu etkinlik deseniz hemen oraya koşup gidersiniz ya da iki toplumlu tiyatro derseniz hemen oraya da koşarsınız yeter ki iki toplumlu olsun ama KKTC güzide bir beldesine eko festivaline gelmekten itina edersiniz” dedi.

Devletin başının bölücü bir tutum sergilediğini dile getiren Töre, Kıbrıs’ı birleştirmek isterken kendi içimizde ayrıştırıcı olduklarını söyledi.

Turizm Bakanı Ünal Üstel de ülkeyi ziyaret eden turistlerin bu beldedeki doku, tarih, kültür ve mutfağı ile buluşturduklarını ifade ederekdüzenlenen eko gün ile 3. Ülkeden gelen turistlerin bu güzelliğe şahitlik ettiklerin kaydetti.

Üstel, bölgenin turizmden daha çok pay alması için çalışmalara hız verdiklerini ve beldeyi ön plana çıkartacaklarını söyleyerek, eko günün düzenlenmesine katkı koyanlara teşekkür ederek konuşmasını tamamladı.

3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu geçen yıl da eko günü boykot etmeye kalkışıldığını ancak vatandaşların akın akın bölgeye geldiğini vurgulayarak böylesi günlerde bölge halkının bir araya gelerek kaynaşma fırsatı da bulduğunu söyledi.

Böylesi etkinliklerin desteklenmesi gerektiğini dile getiren Eroğlu, etkinliğin hem turizm açısından hem de gelenek ve göreneklerin yaşatılması bakımından önem taşıdığını ifade etti.

Başbakan Ersin Tatar her zaman bölge halkının yanında olacağını vurgulayarak, “iyi günde de kötü gün de her zaman beraber olduk bundan sonra da beraber olacağız, ve tabi buradan da mesajını alan alır ben pek fazla detaylara girmek istemiyorum o günün esas meselesi değildir” diye konuştu.

Başbakan Tatar, “dolayısı ile mesajım şudur bilmediğin düğmeye basmayacan, hele hele Büyükkonuk sayfalarında tecrübelenen birinin Ahmet Sennaroğlu’nun sayfalarına hiç basmayacan teper dolayısı ile mesaj gitmiştir” dedi.

Hiçbir ayırım yapmadan birleştirici, bütünleştirici ve insanları severek siyaset yaptıklarını vurgulayan Başbakan Tatar, ülkenin böyle bir anlayışı hak ettiğini vurguladı.

Başbakan Tatar, Bafra Turizm bölgesinin 10 bine yakın yatak kapasitesi ve büyük yatırımlarla gelişimini sürdürdüğünü ifade ederek, “bugün sabah Kaya Artemis oteli ziyaret ettim 1300 İtalyan burada bugün kendi toplantılarını yapıyorlar, KKTC’de, ve Larnaka üzerinden gelirken birtakım sıkıntılar yaşamışlar ama İtalya devreye girdi ve sorun aşıldı çünkü Avrupa Birliği kurallarına göre hiç kimsenin seyahat özgürlüğüne engel olamaz” dedi.

Ülkenin turizmi kültürü gelenek ve görenekleriyle gelişeceğini kaydeden Tatar, konuşması bölgede bulunan yabancılara yönelik İngilizce konuşarak tamamladı.

Konuşmaların ardından Kemal Deveci kaval dinletisi ardından da halk dansları gösterisi gerçekleştirildi.

Gün boyu devam eden etkinlikte vatandaşlar stantlardan alış veriş yapma imkanı ülkeye özgü el sanatlarını tanıma imkanı buldular.

(BRT)