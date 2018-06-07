Büyükler kirletti, minikler temizledi

5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle Doğa okullarının minikleri Ekoloji dersini uygulamalı olarak gerçekleştirdi.

Çevreye ve doğaya karşı daha bilinçli, farkındalığı yüksek, duyarlı öğrenciler yetiştirilmesini hedefleyen Doğu Akdeniz Doğa Anaokulu ile İlkokulu Okul Aile Birliği üyelerinin de katılımıyla çocukları gerçeklerle buluşturdu.

Çocuklar büyüklerin sorumsuz davranışlarıyla kirlettiği Glapsides Plajı’nın kumlarındaki pislikleri elleriyle tek tek topladı. Günün sonunda etkinliğe katılan öğrenciler, çevreye karşı sorumluluklarını yerine getirmenin haklı gururunu yaşadı.