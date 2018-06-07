Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
97135
ALTIN
190.650
DOLAR
4.5658
STERLİN
6.1451
EURO
5.3979
Fransız talihli 2 yılda 2’nci kez 1 milyon Euro kazandı!
2 yılda 2’nci kez 1...
10 milyon bakteri ile beraber uyuyoruz!
10 milyon bakteri ile beraber...
Sigaranın zararlı etkisini azaltan 2 besin!
Sigaranın zararlı etkisini azaltan 2...
Bu sorun 4 mevsim terletiyor!
Bu sorun 4 mevsim terletiyor!
Yapay renklendiricilere dikkat!
Yapay renklendiricilere dikkat!
banner34

Büyükler kirletti, minikler temizledi

Doğu Akdeniz Doğa Anaokulu ile İlkokul 2. Sınıf öğrencileri Glapsides plajında çevre temizliği yaptı.

07 Haziran 2018 Perşembe 09:41
Büyükler kirletti, minikler temizledi

5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle Doğa okullarının minikleri Ekoloji dersini uygulamalı olarak gerçekleştirdi.

Çevreye ve doğaya karşı daha bilinçli, farkındalığı yüksek, duyarlı öğrenciler yetiştirilmesini hedefleyen Doğu Akdeniz Doğa Anaokulu ile İlkokulu Okul Aile Birliği üyelerinin de katılımıyla çocukları gerçeklerle buluşturdu.

Çocuklar büyüklerin sorumsuz davranışlarıyla kirlettiği Glapsides Plajı’nın kumlarındaki pislikleri elleriyle tek tek topladı. Günün sonunda etkinliğe katılan öğrenciler, çevreye karşı sorumluluklarını yerine getirmenin haklı gururunu yaşadı.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rehberler, Meclis önünde eylem yaptı
Rehberler, Meclis önünde eylem yaptı
Bankalar Birliği: "Döviz kredilerin TL'ye dönüştürülmesine masraf alınmayacak"
Bankalar Birliği: "Döviz kredilerin TL'ye dönüştürülmesine masraf alınmayacak"
YDP mağusa belediye meclis adaylarını tanıtarak, Arter’e destek belirtti
YDP mağusa belediye meclis adaylarını tanıtarak, Arter’e destek belirtti

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim