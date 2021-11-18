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Büyükoğlu: Halkımız aşılarını tamamlamalı, hükümet ücretsiz antijen hakkını haftada iki yapmalı

HAKSEN Başkanı Eren Büyükoğlu, artan koronavirüs vakalarına dikkat çekerek, halkı aşılanma sürecini hızlandırmaya, hükümeti ise ücretsiz test hakkını artırarak insanları test yapmaya teşvik etmeye çağırdı.

18 Kasım 2021 Perşembe 10:48
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Büyükoğlu: Halkımız aşılarını tamamlamalı, hükümet ücretsiz antijen hakkını haftada iki yapmalı
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Toplumun ciddi ekonomik sıkıntıda olduğunu kaydeden Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) Başkanı Eren Büyükoğlu, test yapmanın maliyetinden ötürü, insanlarımızın test yapmaya ihtiyaç duysa dahi haftada bir ücretsiz test hakkının dışına çıkmak istemediğini, bu durumun da bulaşı hızlandırdığını kaydetti.

Haftada bir zorunlu test uygulamasını doğru bulduklarını, ancak gönüllü şekilde test yapmak isteyenlere ikinci testin de ücretsiz olması gerektiğini belirten Büyükoğlu, “birçok bilim insanımız 6 günlük sürenin çok uzun olduğu ve haftada bir yapılan testlerin bulaşın önünü kesemeyeceği konusunda hemfikir. Bu bağlamda ücretsiz test hakkı 3 güne indirilirse, daha çok insanımız haftada iki gün test yapacak, bu da vakaların erken tespiti ile bulaşın önünü almaya yardımcı olacaktır” dedi. Daha önceleri ücretsiz olan testlerin ‘maliyet’ gerekçesiyle haftada bire düşürüldüğünü hatırlatarak, “PCR’ın aksine antijen testlerin maliyeti çok daha düşüktür ve Avrupa’da insanlar kendilerine verilen kitlerle bu testleri evlerinde dahi yapabilmektedir. Kaldı ki bulaşlar bu hızla devam ettikçe, pandeminin genel maliyeti, ücretsiz antijeni iki güne çıkarmaktan çok daha fazla olmaktadır” dedi.

Halkı ise aşı olmaya çağıran Büyükoğlu, hurafelere ve komplo teorilerine değil, bilime inanmanın önemine vurgu yaptı. Büyükoğlu, “İnsanlık bilime inandığı durumlarda ilerlemiş, bilim yerine iddialara inandığı yerde gerilemiştir. Birbirimizi korumalı, herkesin sağlığı, canı, ekmeği, eğitimi ve geleceği için aşı olmalıyız” dedi.

Anahtar Kelimeler:
HAKSENEren Büyükoğlu
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