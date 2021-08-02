Büyükyılmaz: “Algı operasyonlarıyla bizi düşman gösteriyorlar”

BAHAR SANCAR - ÖZEL HABER

KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Turan Büyükyılmaz, Gündem Kıbrıs’a konuşarak, KIB-TEK’le ilgili son günlerde basına yansıyan iddialara cevap verdi.

“TÜM İŞLER SİLSİLE YOLUYLA YAPILIYOR”

KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Turan Büyükyılmaz, Gündem Kıbrıs’a konuşarak, KIB-TEK’le ilgili son günlerde basına yansıyan iddialara cevap verdi.

Sekiz aydır sürekli iptal edilen ve medyanın gündeminden düşmeyen Akaryakıt Taşıma İhalesi hakkında konuşan Büyükyılmaz, “Göreve geldiğim günden itibaren tüm şeffaflığı ile bilgileri paylaşmak için çaba sarf ediyorum. KIB-TEK Yönetim Kurulu’ndan ilgili bakana ve Bakanlar Kurulu’na kadar tüm işler silsile yoluyla yapılıyor” dedi.

“ARIKLI BÜYÜK RANTI ORTAYA KOYDU”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’nın geldiğinde akaryakıt taşımacılığıyla ilgili büyük bir rant olduğunu ortaya koyduğunu aktaran Büyükyılmaz, “Sayın Bakan bu ranta izin vermeyeceğim diyerek ihaleyi iptal etti. Bizim yapmaya ve anlatmaya çalıştığımız, sizin cebenizden çıkan o paranın size dönüşünü sağlamaktır ve bunun için çalışıyoruz. Biz bu kirli dünyadan KIB-TEK i çıkartmak için mücadele veriyoruz ve tüm çıplaklığıyla vatandaşın önüne koymaya çalışıyoruz. Ancak algı operasyonlarıyla bizi vatandaşa düşman göstermeye çalışıyorlar” şeklinde konuştu.

“HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATTIM”

Basında çıkan haber hakkında da konuşan Büyükyılmaz, “Vermiş olduğum beyanatla çıkan haberin alakası yok. Sermaye sahipleri vatandaşın karşısında bu şekilde ezmeye çalışırken, sınırsız seviyede bize hakaret ediliyor. Çok ağır olan bu hakaretlerle ilgili avukatıma talimat verdim ve gerekli işlemleri başlattım” şeklinde konuştu.

“MİK’İN KAMUOYUNA AÇIKLAMA YAPMASI GEREKİYOR”

İptal edilen son ihaleyle ilgili de bilgi veren Büyükyılmaz, “24 Haziranda pazarlık usulü ihale yapıldı. Bir firma 27.29 fiyat verdi. İhalede keşif bedeli 28 Dolar’dı. Sunulan opsiyon belgesi fotokopiydi. İlgili firma ihaleden 3 gün sonra orijinalini Merkezi İhale Komisyonu’na teslim etti. İhaleye katılırken sunulması zorunlu bir belge olması nedeniyle kabul görmedi. MİK’in bunu kamuoyuna açıklaması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“MİK GİRİŞİM YAPMADI”

Bu hususla ilgili herkesin bir rant sağlama peşinde olduğunu kaydeden Büyükyılmaz, “İhalenin iptal edildiğinin 3 gün sonra açıklanması gerekirken, 7 Temmuz’a kadar beklendi. MİK bekledi ve 13 gün sonra ihaleyi iptal ettiğin bildirdi. Aynı esaslarda hemen 7’sinde ihaleye çıkılması gerektiğini yazılı olarak gönderdik. Bunun bir an önce hayata geçmesi gerekiyor. İhalenin 10 gün içinde yapılması gerekiyordu. MİK, bizden giden dosya ve yazıya rağmen 27 Temmuz tarihine kadar hiçbir girişim yapmadı. 8 Temmuz’da ihalenin yapılması gerekirken 27 Temmuz’da yapıyor” dedi.

AKARYAKIT ALIMI İÇİN TALEPTE BULUNULDU

KIB-TEK Yönetim Kurulu olarak bu ihalenin bu hallere düşmemesi içinde Erhan Arıklı’ya bilgi verdiklerini ve MİK’ten bir yanıt alınmadığı takdirde doğrudan alım yapılması gerektiğini aktaran Büyükyılmaz, “Aynı gün yönetim kurulumu topladım ve bakana yazı yolladım. Gerekenin yapılmasını talep ettim. Bakana gerekli yazıları gönderdim ve Bakanlar Kurulundan yetki çıkartmasını talep ettim” bilgisini verdi.

Akaryakıt alımıyla ilgili önergenin bugün Bakanlar Kurulu’na gittiğini ve akaryakıt alımının yapılacağını kaydeden Büyükyılmaz, “Akaryakıtı alacağız. Kurumu akaryakıtsız bırakmak kimsenin haddine değil. MİK’in görevlerini yerine getirmesi için dövünmesi gerekenler bizler değiliz. Sorumluluklarını yerine getirmeyen MİK sorgulanmazken, yapabileceği hiçbir şey olmayan KIBTEK’in dövülmesi haksızdır ve taraflıdır” dedi.

“DEVLETİN KURUMLARI ÇÖKTÜ, REFORM GEREKİYOR”

Devlet kurumlarının hepsinin çöktüğünü söyleyen Büyükyılmaz, “Bunun düzelmesi için ciddi bir reform gerekiyor. 2010 yılında değişen yasadan sonra, MİK’in bugün altyapısı, kadroları ve yeterli personeli var mı bunun sorgulanması gerekiyor. Yasayla birlikte tüm alımlar MİK’te toplandı. Bir de KIBTEK, en az Sağlık Bakanlığı kadar önemlidir ve bu hassasiyetin gösterilmesi gerekmektedir. Bakanlar Kurulu’nun bunların yaşanmaması için girişim yapması gerekiyor” dedi.

“HERKES ESKİ GÜNLERİNİ ARIYOR, BÜYÜK KARLARI BÖLÜŞMEK İÇİN SALDIRIYA GEÇİYOR”

Ateşten gömleği sadece kendisinin değil Erhan Arıklı’nın da giydiğini söyleyen Büyükyılmaz, KIBTEK’in sayaçtan kabloya kadar tüm ihalelerinde çok uzun süreçlerden beri sıkıntı yaşandığını kaydederek, “Kaliteli iş yapılmasından rahatsız olacaklarını biliyorduk. Yapılması gereken toplum olarak bu işlerin nasıl olması gerektiğini bilme hususudur. İç piyasanın canlılığını sağlamak için herkesin bu ihaleye ihtiyacı olduğunu biliyorum. Elimizdeki uluslararası sözleşmeler bize bu hakkı verirken, iç piyasanın canlı kalabilmesi için, keşif bedellerine yakın bedellerle ihalelerin sonuçlanmasını istiyoruz. Amacımız iç piyasayı öldürmek değil. Ama herkes eski günlerini arıyor ve büyük karları bölüşmek için saldırıya geçiyor. Bu saldırılara karşı vatandaştan başka sarılacak kimsemiz yok. Kıbrıs Türk halkı adına görev yaparak, bu olumsuz yapıları düzeltmek için mücadele veriyorum. Bir ceketim var onu alır giderim. Buraya gelirken de boş bir insan olarak gelmedik. Hedefimiz Kıbrıs Türk halkına hizmettir” ifadelerini kullandı.

“TÜM ANALİZ SONUÇLARI YAYINLANDI”

TPIC’ten alınan yakıtların analiz raporlarını da Gündem Kıbrıs ekranlarında belgeleriyle açıklayan Büyükyılmaz, bugüne kadar alınan en kaliteli yakıt olduğunun altını çizerek, “Web sayfamızda tüm analiz sonuçları paylaşılmış ve yayınlanmıştır” dedi.

“YANLIŞ HABERLER YAPILIYOR”

Teknecik Elektrik Santrali’nin bacasından çıkan siyah dumanlar hakkında da bilgi veren Büyükyılmaz, “Havaların ısınmasıyla buharlı termik santralleri devreye aldık. Bunlar çalışmaya başladıklarında 5 gün süre ister ve bu kara dumanlar o süreçte devam eder. Ama ne yazık ki bugüne kadar konu hep aynıydı ve hiç kimse bu konuyla ilgili bugüne kadar bir tepki göstermedi. Mühendis arkadaşlarımız bize konuyu anlattı. Akaryakıt ile alakası olan bir konu değil. Santraller tam olarak devreye girene kadar bu kara duman çıkıyor” şeklinde konuştu ve “YDP bu kurumu yönetmeye başladığı gündem itibaren yanlış haberler yapılıyor” diyerek serzenişte bulundu.

“KABLOLAR ÇIKAN YANGINDAN DOLAYI KOPTU”

Cumartesi günü Karşıyaka’da çıkan yangınla ilgili de açıklama yapan Büyükyılmaz, yangının KIBTEK kablolarından kaynaklanmadığını bir kez daha söyleyerek, “Elimizdeki belgelere göre, çıkan yangın sonucu kablolarımız kopmuştur. Yapılan yanlış açıklamalardan dolayı kurumlar birbirine düştü. Yangının neden çıktığı elbet ortaya çıkacaktır. İşin doğrusunu teknik olarak ortaya koymak lazım. Bizim kablolarımız ile yangının çıktığı yer arasında 20 metre mesafe var. Kablolar çıkan yangından dolayı koptu” açıklamasını yaptı.

“SADECE YDP’Lİ OLDUĞUMUZ İÇİN BİZE SALDIRMAK YERİNE…”

Büyükyılmaz, “YDP’nin üyeleri olarak burada görev yaparken sadece YDP’li olduğumuz için bize saldırmak yerine, yaptıklarımıza da bir baksınlar. Her şeyi zamanı gelince şeffaf bir şekilde anlatacağım. İdeolojik görüşler doğrultusunda kimsenin bizlere saldırmak ve hakaret etmek gibi bir hakkı yoktur” şeklinde konuştu.