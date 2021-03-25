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BÜYÜKYILMAZ: “BİZ KURUMU KURTARMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Yönetim Kurulu Başkanı Turan Büyükyılmaz, Kıbrıs TV’de katıldığı “Haluk Yerli ile Sabah Sabah” programda değerlendirmelerde bulundu.

25 Mart 2021 Perşembe 10:00
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BÜYÜKYILMAZ: “BİZ KURUMU KURTARMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

GÜNDEM KIBRIS

Amaçlarının kurumu kurtarmak olduğunu vurgulayan Büyükyılmaz, “Şu an sendika ile uyum içerisinde çalışıyoruz. Çalışmalarımızı görüyorlar. Biz kurumu kurtarmak için bir çalışma ve mücadele içindeyiz. Kurumun kurtulması için atılması gereken 3-4 adım vardır. Biri yakıt konusudur, diğeri yazılım sorunudur. Yakıt konusunu uzun vadeye yayarak çözmeliyiz. Yazılım konusu da kurumun belini büküyor. Bu yönde de çalışmalarımız vardır. Teknecik Santrali’nde de 160 kişi gece gündüz çalışıyor. Buranın bakımına baktığımızda dağ gibi bir bütçe çıkıyor karşımıza” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Turan Büyükyılmaz
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