Büyükyılmaz: Bizim Doğal Gaza Geçmemiz Lazım

GÜNDEM KIBRIS

Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Turan Büyükyılmaz, Kıbrıs TV’de katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye’den kablo ile elektrik getirilme projesi konusunda değerlendirmelerde bulunan Büyükyılmaz, “Bu konu artık kimseyi rahatsız etmesin. Kablo ile elektrik getirilmesi artık o kadar kolay bir olay değil. Güney Kıbrıs ve Yunanistan’ın AB’ye üye olması dolayısıyla, kablo ile elektrik getirilmesine müsaade edilmez. Bizim bu enterkonnekte dediğimiz, kablo ile elektrik getirilmesi dışındaki sistemleri hayata geçirmemiz gerekiyor. Kablo ile elektrik getirilmesi büyük irade ister. Türkiye Cumhuriyeti’nde bu irade var mı? Var. Ama karşısına bir şeyleri alıp, yıkıp geçmesi gerekecek. Şu anda bu zor görülüyor. Bizim bir an önce güneş tarlalarını kurup, doğal gaza geçmemiz gerekiyor. 2024’te AKSA’nın sözleşmesi bitiyor. AKSA bizim için çok pahalı bir üretim” dedi.