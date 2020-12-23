BÜYÜKYILMAZ: “KIB-TEK’TE YOLSUZLUKLARIN ÜZERİNE GİDECEĞİZ”

ÖZEL HABER

Programda KIB-TEK konusuna da değinen Büyükyılmaz, “KIB-TEK’te köklü bir değişiklik için bu hükümetin süresi yetmez. Ama neyi değiştirebileceğimizi konuşmamız lazım. KIB-TEK’teki sorunları ortaya çıkarmalıyız. Kurumda yolsuzluklar olduğu raporlara yansıyor. Benim anlayamadığım, sendikanın yolsuzluk konusunda neden ses çıkardığını anlamadım. Onlar çalışanların haklarını ve mali yapılarının yükseltilmesini sağlamalıdır. Ben o yüzden EL-SEN’in Sayın Arıklı’ya ses çıkarmasını anlayamıyorum. Çok yanlış kelimeler kullandıklarını düşünüyorum. Ne demek bakanlığı başımıza yıkacaklarmış? EL-SEN’in bu kış gününde vatandaşların elektriklerini kesmesini biz anlamlı göremiyoruz. Eğer KIB-TEK’te bir vurgun varsa, biz bunun üzerine gideceğiz ve bu vurgunu ortaya çıkarmak için elimizden geleni yapacağız. Bu yolda da EL-SEN’in de bizimle, halkla beraber olması gerekir” dedi.