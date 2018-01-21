Buz gibi havada otobüs bekliyorlar!

Diyalog gazetesinden Osman Zorlu'nun haberine göre; İskele’ye bağlı Mehmetçik Köyünde taşımalı sistemle okullarına giden öğrenciler, soğuk kış günlerinde sabahın erken saatlerinde tam bir çile yaşıyor. Öğrencilerin otobüslerini bekleyebileceği bir durağın olmaması hem bölge sakinlerinin hem de ailelerin tepkisini çekiyor. Evlerinden sabah 06.00’da yola çıkan öğrenciler buz gibi havada otobüs bekliyor. Diyalog’a konuşan bir bölge sakini Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli’ye çağrıda bulundu.

Belediyenin birçok fuzuli gideri olduğunu savunan bölge sakini, “Belediyenin çocuklarımız için bir durak yaptıracak parası yok mu? Bu çocuklar sabah 06.00’da buz gibi havada otobüs bekliyor. Özellikle yağmurlu havalarda zorluk çekiyorlar. Çocuklarımız hasta olmadan Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli acilen bir durak yaptırmalı” dedi.