Buzdolabının fişi kısa devre yaptı, yangın çıktı

Alayköy’de bugün saat 15.00 sıralarında Gelincik Sokak üzerinde bulunan Osman Toktaş'a ait iki kattan oluşan ikametgahın mutfak bölümünde, buzdolabına ait elektrik fişinin kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, yangın sonucu mutfak içerisinde bulunan dolaplar ve içerisindeki eşyalar ile beyaz eşyalar, yemek masası ve sandalyeleri, pencere ve kapıları, bir adet klima dış ünitesi yanarak zarar görürken diğer odalar ise çıkan is ve ısıdan zarar gördüğü bildirildi.

Yangın itfaiye ekipleri, çevre sakinleri ve Alayköy Belediyesine ait su tankeri ile müdahale edilerek söndürüldü.

Soruşturma devam ediyor...